Gironde : Saint-Magne inaugure sa centrale photovoltaïque

Saint-Magne, France

Le projet était dans les cartons de la commune depuis plus de dix ans mais Saint-Magne abrite enfin une ferme solaire. La centrale photovoltaïque de Merle Sud est en exploitation depuis juillet 2018 mais elle a été officiellement inaugurée vendredi 25 octobre. Elle fait pour l'instant 22 hectares et il s'agit d'un premier pas vers un projet plus large car d'ici à 2021, la ferme solaire s'étendra à 55 hectares, l'équivalent de 40 000 panneaux photovoltaïques, pour une puissance de 32 MWc, de quoi alimenter en énergie près de 13 000 personnes.

Le projet a coûté 12 millions d'euros et il est financé par le fonds d'investissement Terra Energies (30%), créé à l'initiative de la région Nouvelle-Aquitaine, par Total Quadran (40%), la filiale de Total spécialisée dans les énergies renouvelables, et par le Crédit agricole Languedoc énergies renouvelables (Calen) (30%).

La ferme solaire de Saint-Magne comporte 40 000 panneaux photovoltaïques. © Radio France - Louise Buyens

Une ferme solaire 100% écologique

Brigitte Octon, la maire de Saint-Magne, souhaitait voir ce projet de ferme solaire aboutir mais seulement à condition de "protéger les espaces naturels de la commune".

C'est un projet qui tenait à cœur à toute la commune

- Brigitte Octon, maire de Saint-Magne.

Le terrain de Saint-Magne a justement été choisi car il présente de faibles impacts pour l'environnement.

"Ce site a subi la tempête de 1999, les arbres ont été couchés et ont subi un certain nombre de maladies qui ont rendu impossible la replantation des bois", rappelle Xavier Messing, le directeur du développement solaire chez Total Quadran.

Total Quadran a même signé un accord avec un agriculteur de Cestas qui fera paître ses ovins sur le terrain pour l'entretenir. La filiale de Total promet également que d'ici une trentaine d'années, les panneaux solaires en fin de vie seront ensuite recyclés dans des usines françaises.

Reportage : une ferme solaire 100% écologique. Copier

En plus du site de Saint-Magne, Total Quadran a pour ambition de construire dix centrales solaires supplémentaires en Nouvelle-Aquitaine d'ici fin 2020.

Des projets qui aideront la région a accomplir son objectif de passer à 45% d'énergies renouvelables d'ici à 2030, toujours dans une démarche respectueuse de l'environnement explique Françoise Coutant, vice-présidente du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine, en charge du climat et de la transition énergétique."Nous voulons installer des panneaux photovoltaïque sur des sols déjà artificialisés."