Gironde : une éolienne silencieuse développée par une start-up de Talence

Une éolienne silencieuse bientôt installée en Gironde ? En signant un contrat avec Bordeaux Métropole Energies, la start-up ADV-Tech fait un grand pas vers l'implantation de sa première éolienne test. La start-up située sur le campus universitaire Arts et Métiers de Talence revendique une éolienne unique en son genre. Si elle ressemble aux éoliennes classiques et en a la taille, celle-ci ne fait aucun bruit, promet Arnaud Curutchet, son inventeur.

Un système de rotation des pales...inspiré de la nage des poissons

Grâce au biomimétisme, processus d'innovation qui s'inspire de ce que l'on trouve dans notre environnement, cette éolienne 100% girondine reproduit le mouvement de nage des poissons. Arnaud Curutchet en a eu l'idée en 2012. "Je suis tombé un soir sur une présentation de ce propulseur qui avait juste été imaginé. J'ai eu un déclic, je me suis dit : c'est comme ça qu'il faut faire."

La start-up est installée au coeur du campus universitaire de Talence. © Radio France - Guillaume Drechsler

L'éolienne mise au point par Arnaud Curutchet tourne cinq fois moins vite qu'une éolienne classique et ne fait pas de bruit, ce qui permettrait une implantation plus près des habitations. Où sera installée la première éolienne silencieuse de la métropole bordelaise ? Le site n'est pas encore connu. Pour la société ADV-tech, cette implantation ne serait qu'une première étape avant la commercialisation. La start-up est en pleine de levée de fonds. Elle espère récolter 3 millions d'euros pour grandir, changer de locaux et passer à l'étape industrielle.