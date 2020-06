Gloria, premier bébé hippopotame du ZooParc de Beauval, "se déconfine" ce lundi

C'est un beau bébé de... de 37 kilos et 800 grammes ! Gloria, premier bébé hippopotame né au ZooParc de Beauval, et le seul né en France cette année, va faire sa première sortie à l'extérieur ce lundi 22 juin. Baptisée Gloria par ses soigneurs, référence à une des vedettes du dessin animé Madagascar, cette petite femelle est née le 8 juin dernier, jour de la fête des mères, au ZooParc. Et sa maman Bolinhas, n'est pas peu fière, d'autant qu'après une gestation de près de huit mois, cette naissance s'est déroulée sans problème et sans l'aide des soigneurs... même pas peur !

Delphine Delord, une des responsables de Beauval, qui a assisté à cette naissance reconnait que c'était assez impressionnant : "Bolinhas est un animal imposant, et c'est toujours un moment de tension les mises-bas, surtout qu'il s'agissait de notre premier bébé hippo ! Le travail a duré quelques heures puis Bolinhas a expulsé son bébé d'un coup, comme "une savonnette" ! Elle n'a d'abord pas remarqué son bébé au sol, puis s'est retournée et a semblé surprise de voir ce petit être près d'elle. Son instinct de mère a aussitôt pris le dessus et elle s'est tout de suite occupée de son bébé. C'était très émouvant à vivre."

Bolinhas et son "petit bout" Gloria, sont pour l'instant, séparées du papa Kvido et à l'abri dans les installations intérieures. Mais ce lundi 22 juin, à 8h15, c'est le grand jour pour Gloria : maman et bébé hippo font faire leur première sortie dans l'enclos extérieur, avec accès à l'immense bassin en vision sous-marine. L'heure du "déconfinement" en quelque sorte pour Gloria et sa maman Bolinhas. Une maman attentionnée, qualifiée de "très cool" par les soigneurs. A Beauval, les hippopotames aussi, nagent dans le bonheur !