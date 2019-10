Glyphosate : 58 "pisseurs volontaires" de Châteauroux portent plainte

Après avoir découvert du glyphosate dans leurs urines, 58 personnes ont porté plainte au tribunal de grande instance de Châteauroux. Des plaintes notamment pour "mise en danger de la vie d'autrui" et "atteinte à l'environnement".

Châteauroux, France

Sur les marches du palais de justice de Châteauroux, les "pisseurs volontaires" affichent tous le taux de glyphosate détecté dans leur urine. Certains sont élevés et dépassent les 2 nanogrammes par millilitre d'urine. Des conséquences sur la santé et l'environnement sont à craindre, selon le collectif Campagne Glypho 36. Au mois d'avril, 69 pisseurs volontaires avaient fait tester leur urine. 58 ont décidé de porter plainte, notamment pour "mise en danger de la vie d'autrui" et "atteinte à l'environnement".

- © Radio France - Jérôme Collin

Un rôle de lanceur d'alerte pour sensibiliser l'opinion et les pouvoirs publics

Dominique a un taux de glyphosate de 1,5 nanogramme par millilitre d'urine. "J'ai été très surpris. Je suis jardinier bio depuis 40 ans, je mange bio depuis autant de temps. Je fais attention à ce que je consomme, et pourtant j'en ai beaucoup. Ça veut dire que nous sommes immergés dans les molécules chimiques et ça m'inquiète", confie cet Indrien.

Pour beaucoup, porter plainte est une nécessité pour alerter l'opinion publique et mettre la pression sur le gouvernement notamment. Car les débats ne manquent pas en ce moment, comme cette consultation lancée par l'État sur la distance entre les zones d'épandage et les habitations. "Il ne faut pas débattre sur une distance, il faut tout simplement interdire l'épandage de ces produits", tranche un militant.

Tous insistent sur un point : la volonté n'est pas de pointer du doigt les agriculteurs.