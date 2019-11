Glyphosate dans les urines : 67 plaintes déposées au tribunal de grande instance de Saint-Étienne

Ils avaient fait analyser leurs urines et y avaient trouvé du glyphosate. Ils portent plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui.

Saint-Étienne, France

Devant le tribunal de Saint-Étienne une cinquantaine de militants anti-pesticides se sont rassemblés ce lundi matin. Ils ont déposé 67 plaintes individuelles contre X pour mise en danger de la vie d'autrui suite aux analyses qu'ils ont eux-même effectué sous le contrôle d'un huissier.

Sur les marches du palais de justice ils portent tous autour du cou le résultat de ces tests qui se sont tous révélés positifs. On a détecté entre 0,3 et 3 nanogrammes de glyphosate par millilitre d'urine.

Toutes les personnes testées présentent du glyphosate dans ses urines. © Radio France - Margaux Caroff

Pourtant la plupart des "pisseurs" ont adopté depuis longtemps, parfois plusieurs décennies, un mode de vie sain et une alimentation biologique. Pour Nadir, maraîcher bio en Haute-Loire, c'est très inquiétant : "Si déjà nous, qui faisons très attention à ce que l'on mange, on a des taux aussi élevés, alors c'est forcément plus grave pour les personnes qui ne sont pas sensibilisées".

"Nous sommes tous contaminés"

Le mouvement "Campagne Glyphosate" s'est étendu à toute la France et des milliers de volontaires ont déjà fait les analyses. Des plaintes ont aussi été déposées dans tout le territoire, près de 5 000 en tout. Elles devraient être centralisées au pôle de santé publique du tribunal de grande instance de Paris. Pour Norbert Bossu, originaire de Pélussin et administrateur de Campagne Glyphosate dans la Loire, il faut se mobiliser : "Nous sommes tous contaminés au glyphosate, mais aussi par toutes sortes de poison. Et ça ce n'est pas tolérable."

Face aux grandes industries de l'agro-chimie, il reste tout de même lucide : "Evidemment que ce n'est pas nous qui allons faire tremble Monsanto, mais tous les petits pas sont intéressants."