Golfe du Morbihan : la bataille autour de l'île de Berder

"Pendant des années elle a été un lieu d'accueil, d’éducation, de loisirs, de rencontre, de partage, de promenade, de création, de recherche, de formation, de sport, de culture, de repos, de contemplation… ouvert et accessible à toutes et à tous, à pied ou en bateau, au sein du Golfe du Morbihan". C'est ainsi que le collectif "Berder Ensemble" décrit l'île de Berder. Elle a été achetée par le promoteur immobilier, le groupe Giboire. Celui-ci envisage de réaliser un complexe hôtelier et un parking de près de 100 places. Et pour le collectif : "Cet espace maritime remarquable va être abîmé, transformé et sera réservé à quelques clients fortunés". Les promeneurs ne pourraient alors, selon le collectif, qu'emprunter le sentier côtier qui fait le tour de l'île dans sa totalité. Pendant la haute saison, l'île de Berder peut accueillir jusqu'à 3 000 visiteurs par jour.

L'île de Berder fait 23 hectares © Radio France - François Rivaud

Lors du rachât de l'île, Giboire faisait part de ses bonnes intentions.

A l'occasion de l'officialisation de l'acquisition de Berder, Giboire écrivait dans un communiqué en 2016 : "Le Groupe Giboire réaffirme son souhait de préserver et de mettre en valeur l’environnement exceptionnel de Berder. Le projet vise au redéveloppement de l’île de Berder autour d’une activité d’accueil touristique toute l’année, avec la réalisation d’un futur complexe hôtelier de qualité de 80 chambres environ et d’un restaurant/bar. Par ailleurs, comme souhaité par les collectivités locales, ce projet a pour objectif de créer des emplois à l’année, pérennes, sur la commune de Larmor-Baden. L’accessibilité du site au public sera évidemment maintenue via le chemin côtier autour de l’île."

Les opposants au projet ont déposé un recours en annulation du permis de construire accordé au Groupe Giboire. Un rassemblement se déroule ce dimanche 17 janvier à 14 heures devant l'île de Berder pour réaffirmer cette opposition.