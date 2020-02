Good Planet lance le bus de l’énergie depuis Bordeaux en présence de Yann Arthus Bertrand

Bordeaux, France

« Mission Énergie », est un programme national de sensibilisation des jeunes aux économies d’énergie de la Fondation GoodPlanet. Ce projet est soutenu par le ministère de la Transition écologique et solidaire. Ce Bus de l’Énergie, est un bus pédagogique sur deux étages, pour permettre aux scolaires et au grand public de comprendre l'enjeu des éco-gestes. Ce bus pédagogique va parcourir le territoire du pays, et s'arrêter dans 22 villes Françaises pour un périple de cinq mois jusqu'au 27 juin 2020 à Orléans. Début de ce parcours à Bordeaux.

Cédric Javanaud Directeur du Pôle Sensibilisation de la fondation Goodplanet explique le dispositif dans le bus de l'énergie, ludique et informatif, chaque citoyen est confronté à la consommation réelle des énergies, avec des solutions concrètes. Copier

Cette tournée nationale est l’occasion pour les scolaires et les familles de rencontrer les ambassadeurs GoodPlanet, de découvrir des innovations sobres en énergie ou low tech , de jouer pour comprendre comment économiser l’énergie concrètement à la maison. C'est un dispositif gratuit, hybride et à double étage, est encadré par les ambassadeurs GoodPlanet, des jeunes citoyens en service civique avec Unicité. Un véritable jeu de piste à votre disposition, au cœur d’un appartement reconstitué pour décoder les bases d’un quotidien « bas carbone ». Une mallette pédagogique a spécialement été conçue par les équipes de GoodPlanet pour permettre aux ambassadeurs de mener à bien leur mission.

Réduire la consommation énergétique, et les émissions de gaz à effet de serre, ce sont des urgences absolues pour sauver le monde de demain, Yann Arthus Bertrand Copier

Autour du bus, des ateliers sur les low-tech permettront à tous de comprendre ces techniques simples, pratiques et économiques qui s’opposent au high-tech. Ces animations ludiques permettront de développer une approche plus économe et raisonnable face à la consommation d’énergie, mais aussi de comprendre comment produire de l’électricité durablement. Infos pratiques : Le Bus de l'énergie est place de la Victoire jusqu’au jeudi 20 février. Du vendredi 21 au samedi 22 février : Quai des Chartrons. Du lundi 24 au mercredi 26 février : Rue Xavier Arsène-Henry à Bordeaux. Ouvert au public en semaine de 16h à 18h30 – le mercredi de 13h à 18h30 et le weekend de 09h à 18h30 (ouvert au scolaire en semaine de 09h à 16h).