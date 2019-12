Gorges de l'Ardèche : la redevance sur les ordures ménagères repoussée d'un an

Vallon-Pont-d'Arc, France

La communauté de communes estime que l'année écoulée n'a pas suffi à déterminer le volume de déchets résiduels de chaque foyer. Il faut donc prolonger d'un an cette étude afin de facturer au mieux la part variable de la redevance.

Une redevance incitative

Depuis quelques mois, les habitants de la communauté de communes des gorges de l'Ardèche, environ 16.000 habitants doivent apporter leurs déchets triés dans des points de collecte. Il y a un bac pour les cartons et plastiques gratuit et un bac pour les OMR, les ordures ménagères résiduelles , celles que l'on ne peut pas trier. Ce bac-là s'ouvre grâce à une carte magnétique qui comptabilise vos apports. Plus vous triez, plus vos OMR sont réduites et moins vous payez. C'est ce volume d'ordures que la communauté de communes souhaite mieux apprécier.

Une forte contestation

Depuis le début le système est contestée par une partie de la population. Si la part variable n'a pas été comptabiliser la part fixe est déjà connu et certains payent beaucoup plus qu'avant. Tout le monde paye le prix juste explique la président de la communauté de communes, Max Thibon. Le coût de traitement des ordures est d'environ 72 € par an et par habitant. Dans l'ancien système, la taxe était adossée au foncier. Le nouveau système prend en compte le coût réel. Pour certain, la facture a flambé.

D'autres expliquent que les points de collecte ne sont pas assez nombreux. Difficile pour les personnes âgées d'emmener leur poubelle jusqu'au point de collecte. Les opposants demandent la suppression de la carte magnétique, pilier du système et une nouvelle concertation avec la population. Le fait de repousser d'un an la mise en place de la redevance permet aussi de temporiser.