Gorges de l'Ardèche : plus besoin de carte magnétique pour déposer ses ordures

Le nouveau système aura vécu à peine un an. Il s'agissait d'inciter au tri : vos ordures résiduelles, tout ce que vous ne pouviez pas trier était comptées via une carte magnétique qui vous permettait d'ouvrir le bac collectif gris "ordures résiduelles". Plus vous triiez, plus votre quantité d'ordures résiduelles était restreinte et moins vous payiez. Le système avait provoqué une vague de contestation : les usagers reprochant des dysfonctionnements : des bacs pleins dans lesquels on ne pouvait plus rien mettre, des touristes sans carte en haute saison qui mettaient leurs ordures au pieds des bacs et finalement un système jugé injuste par une partie de la population.

Un retour à l'ancien système

Le nouvel exécutif de la communauté de communes des gorges de l'Ardèche a décidé de mettre un terme à cette situation. Désormais vous n'aurez plus besoin de carte pour ouvrir le bac gris et jeter vos ordures résiduelles. ça veut dire qu'il n'y a plus d'incitation au tri. La redevance incitative qui sera abandonnée au premier janvier prochain au profit d'une taxe d'enlèvement des ordures ménagères, payée avec la taxe foncière.

Le nouvel exécutif veut calmer le jeu et remettre à plat le système de gestion des ordures ménagères. Le nouveau système avait fait apparaître un déficit important (un million deux cents mille euros). Il était impossible financièrement de le reconduire.

La satisfaction des opposants

Les opposants qui contestent depuis plus d'un an ce système ont salué l'initiative du nouveau président de la communauté des gorges de l'Ardèche. Le collectif "Stop poubelles sud 07" préfère la pédagogie plutôt que de taxer ceux qui trie moins. Le nouveau président de l'intercommunalité Luc Pichon veut envisager une autre solution en concertation avec la population.

L'ancien système qui dysfonctionnait techniquement et financièrement avait tout de même provoqué une hausse de 30% du tri sur le territoire de la communauté de communes.