A Tautavel, l'interdiction de baignade dans les gorges du Gouleyrous n'est pas respectée

Alors qu'un panneau indique très clairement "Baignade interdite" devant les Gorges du Gouleyrous, plus d'une centaine de vacanciers se prélassent sur la berge ou dans les eaux du Verdouble. La clôture installée par la mairie en juillet pour empêcher l'accès au bord de l'eau a été en partie démontée, et ce qu'il en reste sert d'étendoir à serviettes de bain. Dans l'eau, on retrouve des sachets plastiques et des emballages de sandwichs. Un tableau qui brise le cœur du président de l'Association Tautavelloise d'Information et de Sauvegarde :

"La baignade est interdite depuis 2006 ici... C'est l'Agence Régionale de Santé qui l'a décrété car les Gorges du Gouleyrous sont un point de captage d'eau potable. L'eau pompée juste ici est bue à Tautavel et à Vingrau. Sauf que les baigneurs la polluent."

C'est cette même eau qui est captée et bue à Tautavel et Vingrau © Radio France - Louise-Adélaïde Boisnard

Le président de l'association est désemparé face à la situation et accuse la mairie de ne pas protéger les lieux comme elle le devrait. Elle a bien installé une clôture à 28 000€ en juillet pour empêcher l'accès aux berges, mais cela ne suffit pas. "La mairie avait promis que des gendarmes patrouilleraient quotidiennement pour faire partir les baigneurs. Sauf que personne ne vient ", dénonce-t-il.

L'eau pompée juste ici est bue à Tautavel et à Vingrau, sauf que les baigneurs la polluent - le président d'une association écologiste

Les gendarmes passent bien sur le site mais se focalisent sur le parking payant à quelques dizaines de mètres de l'eau et ne s'aventurent pas toujours vers les baigneurs. Et ce parking est la source des problèmes pour l'association écologiste.

Le parking qui cristallise les tensions

Le parking a été créé en 2016 par la mairie. Officiellement, il sert à accueillir les voitures des grimpeurs et des randonneurs. Mais en pratique, ce sont les baigneurs qui utilisent les lieux et c'est ce que dénonce Hervé Durand, conseiller municipal d'opposition. Il réclame la présence de personnel pour signifier clairement au public, dès l'entrée du parking, que la baignade est interdite. "En tant qu'élu, je ne suis pas contre ce parking. Je suis juste sidéré que les règles ne soient pas respectées par la mairie."

Le parking coûte 5€ et est plein les jours de beau temps © Radio France - Louise-Adélaïde Boisnard

L'Association Tautavelloise d'Information et de Sauvegarde, elle, est pour la suppression du parking. Elle dénonce le fait que la mairie le garde car il rapporte beaucoup d'argent. Mais le président de l'association assure qu'une action en justice va être bientôt lancée : "le parking a été construit sur des terres agricoles, il n'est pas légal. Dès que nous le pourrons nous irons en justice."

En attendant, ce qu'il reste de la clôture devrait être enlevé à la fin de la saison quand les touristes seront moins nombreux.