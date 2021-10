Gourette : la commission de sécurité demande la fermeture des parkings du Valentin

C'est une décision lourde de conséquences pour la station de ski de Gourette. Une nouvelle commission de sécurité s'est penchée ce mardi matin sur la solidité du parking et de l'esplanade du Valentin à Gourette. Elle a émis un avis défavorable à la poursuite de l'exploitation des parkings privés et publics de cet ensemble immobilier qui se situe au pied des pistes de la station ossaloise.

La sécurité du public n'est plus assurée

Des travaux conservatoires pour étayer le parking qui montre des signes de faiblesse depuis des années avaient été effectués en urgence à l'hiver 2019/2020 mais depuis plus rien. On sait pourtant que des travaux beaucoup plus importants sont nécessaires mais pour l'heure la question de qui doit payer entre le conseil départemental et les copropriétaires privés est loin d'être réglée. Un rapport d'expertise rendu en novembre 2020, dont nous avons pu prendre connaissance, chiffre ces travaux à plus de 18 millions d'euros. C'est sur la base de ce rapport que s'est réunie la commission de sécurité. Il est édifiant sur l'état de la structure. Il liste, images à l'appui, les murs qui se fissurent, le béton armé qui éclate et les piliers en rez-de-chaussée qui ne sont plus droits. Ce rapport met en évidence des défauts de conception mais aussi un mauvais entretien et des infiltrations d'eau. Dans ces conditions, la commission de sécurité a estimé que la sécurité du public n'était plus assurée. Il revient désormais au maire des Eaux-Bonnes de prendre un arrêté pour fermer l'accès des parkings au public.