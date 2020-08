Gourette se modernise et s'adapte au réchauffement climatique

Ce sont d'énormes travaux de terrassement. 30 000 m³ de terre bougés par les pelleteuses qui remodèlent complètement depuis trois semaines l'espace débutants. Cette zone située 300 m au dessus de la station est destinée à devenir le nouveau front de neige de Gourette. Avec une altitude de 1350 mètres, la station de Gourette sera sans doute, dans un avenir plus ou moins proche, trop basse pour assurer un enneigement de bonne qualité durant toute la saison de ski. "Remonter le front de neige, c'est une précaution nécessaire", indique Jean-Jacques Lasserre, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques. Il vient d'injecter près de trois millions d'euros dans cette première tranche de travaux. D'autres chantiers suivront jusqu'en 2024 pour un total de 27 millions d'euros d’investissement.

Sous les rochers, un kilomètre de canalisations pour alimenter le réseau de neige de culture. Des "enneigeurs" (comprenez des canons à neige) nouvelle génération, des sortes de gros ventilateurs mobiles permettront de produire encore plus de neige, à des températures plus élevées. "Au lieu de commencer à tourner à -3°C voir -4°C aujourd'hui, on pourra commencer à produire de la neige à partir de -1°C, explique Bertrand Delattre en charge du chantier. Ces quelques degrés d’écart ont une importance fondamentale dans le volume de neige que nous pourrons produire et donc dans la date de démarrage d'exploitation de la station."

Nous voulons diversifier l'offre proposée à une clientèle de "petits skieurs"

La reconfiguration de cet espace débutants doit aussi permettre de sécuriser d'avantage ces pistes et d'éviter l'intrusion de skieurs plus chevronnés qui arrivent parfois trop vite. Renaud Lobry, le directeur de la station de Gourette cible complètement cette clientèle de débutants : "Il y a toujours, dit-il un attachement de cœur à sa station de découverte et d'apprentissage. A moyen ou long terme, c'est une clientèle que l'on fidélisera sur la station."

Le nouvel espace débutants doit être prêt pour cet hiver © Radio France - Yannick DAMONT

Deux tapis couverts remplaceront d'ici fin octobre les anciens tapis. La télécabine des Bosses, vétuste et fermée depuis l'an dernier (elle avait perdu une cabine en 2013) va être démontée : ses 15 pylônes ainsi que sa gare de départ. Les travaux de modernisation de Gourette doivent se poursuivre jusqu'en 2024.