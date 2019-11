Grâce à Hugo Clément, l'Aspas va acheter sa réserve naturelle dans le Vercors

Il manquait 150 000 euros à l'Aspas, l’association de protection des animaux sauvages, pour acheter et créer son sanctuaire de 500 hectares dans le Vercors. Ils ont été récoltés en un peu plus de 24 heures grâce à l’intervention du journaliste Hugo Clément.

Léoncel, France

150 000 euros récoltés en 26 heures ! Grâce à l'intervention du journaliste Hugo Clément, l'Aspas, l'association de protection des animaux sauvages, va pouvoir acheter un terrain de 500 hectares. Il deviendra un sanctuaire pour la biodiversité.

"Nous savions que la force de frappe du journaliste Hugo Clément était largement supérieure à la nôtre", explique Madline Rubin, la directrice de l'Aspas.

Hugo Clément, qui travaille aujourd'hui pour la chaîne de télévision France 2, suivait déjà le travail de l'association depuis plusieurs mois assure la directrice. "Il suivait notamment nos campagnes contre la chasse en enclos et le gibier d'élevage."

Une collecte fulgurante

Quand l'association lui a parlé de son projet, il a décidé de leur "donner un coup de main".

Plus de 12 000 personnes ont réalisé un don pour créer le sanctuaire. "On avait confiance en notre projet. Mais la surprise, c'est de voir qu'en 3 clics d'Hugo Clément sur ses réseaux, en moins de 48 heures, on a récolté 150 000 euros !", conclut la directrice de l'association.

"On est vraiment étonné par la rapidité d'une telle mobilisation." - Madline Rubin.

À la fin du mois de novembre, l'association deviendra propriétaire du terrain.