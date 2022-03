Grâce au photovoltaïque, une commune du Sud-Sarthe veut fournir de l'électricité gratuitement à ses habitants

Ligron, près de La Flèche, se prépare à installer des panneaux solaires photovoltaïques et à faire cadeau d'une partie de leur production à sa population. Une façon de réduire la facture d'électricité des habitants.

Installer des panneaux photovoltaïques sur des bâtiments municipaux, jusque-là ça n'a rien d'extraordinaire. Mais la mairie de Ligron, près de La Flèche, prévoit d'aller plus loin en faisant profiter les habitants de cette production locale d'électricité.

Pour cela, elle envisage de distribuer une partie de la production électrique via une association, à laquelle les habitants pourront adhérer.

Pour le maire de Ligron, Philippe Biaud, l'objectif est économique mais aussi citoyen.

"Nous savons que la commune ne pourra pas consommer toute l'électricité produite. Nous avons calculé qu'on pouvait réduire la facture d'électricité de _200 à 300 euros par foyer_. Et encore, c'était avant la hausse actuelle des prix. Mais l'idée est aussi de sensibiliser la population. Quand vous faites partie d'une association, vous regardez de près ce qui s passe, si les panneaux fonctionne, s'ils ont besoin d'entretien. Aujourd'hui on appuie sur un bouton et tout le reste nous échappe. En se réappropriant une partie du système électrique, chacun comprendra mieux les enjeux à grande échelle."

Le projet doit aboutir en 2023, aussi bien du point de vue technique, avec l'installation des panneaux, que du point de vue juridique avec la constitution de l'association.