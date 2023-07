Grâce aux chutes de neige tardives, le glacier blanc devrait fondre moins vite cet été

On le sait, le glacier blanc finira par disparaître. L'été 2022, catastrophique en altitude, a accéléré sa fonte mais cette année, ce glacier du massif des Ecrins devrait avoir un petit peu de répit. Les chutes de neige tardives du mois de mai lui apportent une protection plus importante face au réchauffement climatique.

Une couche de neige protectrice

Il y a l'équivalent d'1m51 d'eau accumulée sur la glace. L'enneigement est loin d'être exceptionnel mais il revient dans la moyenne des vingt dernières années. "Les bilans vont devenir déficitaires mais beaucoup moins rapidement qu'ils le sont devenus l'été dernier" explique Emmanuel Thibert, ingénieur de recherche à l'institut des géosciences de l'environnement à Grenoble. Mais il travaille sur les bilans de masse du glacier blanc depuis une vingtaine d'années et le voit perdre "en moyenne un mètre d'épaisseur sur toute la surface" tous les ans.

"Vu les conditions moyennes d'enneigement qu'on a cette année, les températures qu'on connaît depuis un bon mois, au-dessus des normales, il est clair que, certainement, le glacier blanc va reperdre de la masse. On va certainement être dans la moyenne des années précédentes, voire plus. C'est l'été qui va se poursuivre qui va décider ça." D'éventuels coups de froid, voire des chutes de neige, pourraient "marquer une pause dans la fonte estivale".

De nouvelles mesures à la fin du mois d'août

Mais le glacier a donc entamé cette période décisive dans son évolution sous une couche de neige plus que bienvenue. "On a un enneigement presque deux fois supérieur à celui qu'on avait l'année dernière." La neige tardive présente un autre avantage car "elle est très blanche donc elle a un gros pouvoir de réflexion du rayonnement solaire", ce qui ralentit le réchauffement du glacier en début d'été. Au fil des semaines, "cette neige va se transformer, ses grains vont grossir et elle va perdre ce pouvoir de réflexion."

Des nouveaux relevés auront lieu sur le glacier au fil du mois d'août afin de mesurer sa fonte annuelle. Si les deux mois d'été sont les plus marquants, la période de fonte s'allonge selon Emmanuel Thibert, car la neige et l'hiver arrivent de plus en plus tard dans l'année, même en altitude.