Grâce aux pluies de mai, la moitié des réserves d'eau souterraine de la Creuse sont revenues à la normale

A la fin du mois d'avril, la situation hydrologique redevenait préoccupante en Creuse. Les réserves d'eau étaient basses et le spectre d'une sécheresse sévère réapparaissait. Heureusement le mois de mai a été plus pluvieux que la normale, ce qui a permis de rétablir la situation sur à peu près la moitié du département.

Nous sommes cette année, dans une situation intermédiaire à celles des années 2019 et 2020. A ce moment de l'année, en 2019, le département de la Creuse était déjà dans une situation hydrologique très compliquée et une sécheresse historique a suivi. En 2020, la situation était à peu près normale en mai, ce qui n'a pas empêché le département de subir la sécheresse après un mois de juin et un début juillet particulièrement sec.

Nous ne sommes ni dans la situation critique de 2019, ni dans celle de 2020, mais entre les deux. Il n'est donc absolument pas exclu que le département subisse à nouveau une sécheresse cet été. Tout dépends des précipitations, des températures et du vent des prochaines semaines et mois.

Si les conditions sont mauvaises, ça peut aller très vite, les réserves en eau de la Creuse étant faibles structurellement, à cause de la nature granitique du sol : nous n'avons pas à proprement parler de nappes phréatiques, mais plutôt des failles, dont le volume est moins important que celui des nappes.

Les zones où la situation hydrologique est actuellement tendue en Creuse sont le nord-ouest, autour de Saint-Agnan de Versillat et le sud-est autour de Vallière et Aubusson.