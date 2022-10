Grâce aux pluies récentes, la préfecture de l'Isère adapte ses alertes sécheresse

Après les pluies récentes en Isère, le préfet adapte les restrictions d'eau dans le département. Plus aucune zone n'est en alerte maximale, en revanche certaines restent au niveau 3 sur 4, c'est-à-dire en alerte sécheresse renforcée. C'est le cas par exemple de la Drôme des Collines, du secteur de la Bourbre, de la Chartreuse-Guiers ou encore autour de Paladru. C'est un peu moins élevé dans la vallée du Rhône, dans le Trièves, en Belledonne ou dans le Vercors, où l'on est au niveau 2 sur 4. Les rivières Drac et Romanche sont elles revenues sous les seuils de vigilance, ce qui veut dire la fin des restrictions, même si le préfet recommande toujours d'économiser au maximum l'eau.

ⓘ Publicité

Le détail de ces changements selon les secteurs

Galaure et Drôme des Collines : alerte sécheresse renforcée (niveau 3 sur 4) pour les eaux superficielles

Le niveau des cours d’eau du secteur Galaure Drôme des Collines a très faiblement bénéficié des précipitations récentes. Les cours d’eau et nappe d’accompagnement et la Molasse miocéne du Bas Dauphiné sont donc placés en alerte sécheresse renforcée (niveau 3 sur 4). Pour le département de l’Isère, cela concerne les communes de Saint-Clair-sur-Galaure, Montfalcon et Roybon.

Est-lyonnais : alerte sécheresse (niveau 2 sur 4) pour les eaux superficielles

La situation et les prévisions météorologiques permettent une amélioration de la situation hydrologique des eaux superficielles de l’ensemble de la circonscription du Rhône et des trois communes de l’Isère situées sur le territoire de l’est-lyonnais. Les eaux souterraines sont placées en vigilance (niveau 1 sur 4) et les eaux superficielles de l’est-lyonnais sont placées en alerte sécheresse (niveau 2 sur 4).

Autres territoires isérois : alertes sécheresse (niveau 2 sur 4) et sécheresse renforcée (niveau 3 sur 4)

Vigilance sécheresse (niveau 1 sur 4) : rivières Isère, Drac et Romanche

Les rivières Drac et Romanche sont revenues sous les seuils de vigilance.

Alerte sécheresse (niveau 2 sur 4) : Trièves-Matheysine, Belledonne, Oisans, Vercors, Sanne-Varèze-4 Vallées (unité de gestion souterraine)

Les épisodes pluvieux cumulés depuis mi-août ont permis d’inverser la tendance de sécheresse historique des sols et d’étiage sévère des cours d’eau ; les cumuls de précipitations agrégées sur le département en septembre ont été importants, notamment sur les massifs montagneux. Les prévisions météorologiques mensuelles montrent plutôt un mois d’octobre dans la norme en termes de précipitations. L’indice d’humidité des sols (indice SWI) suivi par Météo France est en constante amélioration avec les dernières pluies et la baisse générale des températures.

Alerte sécheresse renforcée (niveau 3 sur 4) : Bourbre, Chartreuse-Guiers, Isle-Crémieu, Paladru-Fures, Chambaran, Sanne-Varèze-4 Vallées (unité de gestion), Molasse Miocène Chambaran (unité de gestion souterraine)

Les eaux superficielles sur la majorité des cours d’eau des territoires de montagne de l’Isère ne sont plus en dessous des seuils d’alerte renforcée, hormis sur le secteur Chartreuse/Guiers dont le suivi de la ressource souterraine, en lien direct avec les eaux superficielles, présente toujours un niveau piézométrique très bas. Pour l’unité de gestion souterraine Molasse Miocène Chambaran, les niveaux des eaux, souterraines sont toujours au seuil d’alerte renforcée et pour l’unité de gestion souterraine Sanne/Varèze/4 Vallées, les niveaux des eaux souterraines continuent à se maintenir au seuil d’alerte.