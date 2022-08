Grâce à l'éco-pâturage, les chèvres et les béliers gagnent les espaces verts de Thionville

Six ovidés ont été placés dans les friches des bastions de la République et du Luxembourg à Thionville. La municipalité mosellane a décidé d'avoir recours à l'éco-pâturage pour l'entretien de ses espaces verts dans le cadre de son nouveau plan de gestion différenciée.

Une circulation dense, l'habituel ballet des piétons et des vélos, le bruit des ambulances, et... des chèvres ! Ce mercredi, une petite touche rurale s'est ajoutée au paysage urbain des places de la République et du Luxembourg à Thionville. Six ovidés ont été placés dans deux zones en friche autour des anciennes fortifications, plus communément appelées "Bastions de la République" et "Bastion du Luxembourg".

Ayant adopté récemment un nouveau plan de gestion différenciée des espaces verts, la Municipalité de Thionville a décidé d'avoir recours à l'éco-pâturage. "Il s'agit d'un moyen plus écologique d'entretenir les espaces naturels, détaille Charles-Yvonnick Soucat, président de l'association "Les Écos-pattes" qui accompagne les collectivités vers ce type de solution. On fait paitre des animaux sur ces zones pour limiter les tontes et donc consommer moins d'essence. Cela va aussi permettre de favoriser la biodiversité, de laisser la faune et la flore s'exprimer."

S'adapter au terrain

À Thionville, ce sont trois chèvres qui ont été lâchées dans le Bastion du Luxembourg et trois béliers dans le Bastion de la République. "On peut aussi mettre des ânes, des vaches ou d'autres animaux, on s'adapte au type de terrain et à ses besoins, poursuit Charles-Yvonnick Soucat. Ici à Thionville, ce sont des espaces assez embroussaillés, donc on a choisi des races qui ne mangent pas que de l'herbe, mais aussi des feuilles, des ronces, des orties..."

Charles-Yvonnick Soucat, président de l'association "Les Écos-pattes", s'est lui même chargé de lâcher les animaux dans les deux Bastions. © Radio France

Cela fait quelques mois que la Ville de Thionville réfléchit à cette solution. Après avoir pris contact avec l'association Eco-Pattes, le projet a été largement adopté en conseil municipal

Des bienfaits multiples

La décision a été motivée par les nombreux avantages que présente cette pratique, comme l'explique Patricia Renaux, adjointe au maire en charge de la transition écologique : "Au-delà des avantages écologiques évidents, il y a bien sûr des intérêts économiques. Nos agents avaient beaucoup de mal à accéder à ces deux terrains, ce sont donc des économies de temps, de déplacement et de carburants qui vont être faites. Et puis j'y vois bien sûr un intérêt pédagogique, nos enfants de la Ville vont pouvoir découvrir ces magnifiques animaux quand ils descendront près des trottoirs."

Les ovidés resteront sur place à l'année pendant au moins 2 ans. En cas de succès de cette opération, la ville de Thionville espère pouvoir la reconduire sur d'autres zones et commence d'ailleurs d'ores et déjà à réfléchir aux lieux qui pourraient être concernés.