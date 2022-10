Grand Belfort : les règles du tri changent au 1er janvier

La méthode de tri va changer sur l'ensemble du Grand Belfort à partir du 1er janvier prochain. La communauté d'agglomération va se conformer à l'un des objectifs de la loi Grenelle 1 de 2009 : atteindre 75% de recyclage des emballages ménagers.

Et pour cela, les règles du tri vont être simplifiées. Tous les emballages ménagers, sans exception, devront être jetés dans les bacs jaunes. Pour ce qui est du plastique, aujourd'hui seuls sont collectés les bouteilles et flacons. En janvier, vous pourrez aussi y mettre les pots de yaourts, les tubes de dentifrice, les sachets plastiques, les barquettes alimentaires ou encore le petit polystyrène des cartons d'électroménager. Et il n'y aura pas besoin de nettoyer ces emballages quels qu'ils soient. Il suffira simplement de les vider.

Au 1er janvier tous les emballages iront dans le bac jaune - Grand Belfort

"Quand les objectifs ont été fixés, explique Jacques Bonin, vice-président du Grand Belfort en charge de la politique de gestion des déchets, il y avait 20% des déchets plastique qu'on ne savait pas traiter, comme les pots de yaourt par exemple. Aujourd'hui, la technique a évolué, des solutions industrielles existent pour recycler ces déchets. Et cela va permettre un gain écologique et économique : d'une part on n'aura plus à les incinérer et d'autre part on évitera les erreurs. Aujourd'hui de nombreux déchets plastique non recyclables se retrouvent dans le bac jaune. Ils sont acheminés jusqu'au centre de tri et doivent ensuite être renvoyés."

Mais attention à ne pas anticiper. Les centres de tri du Grand Belfort eux ne seront pas prêts avant le 1er janvier. D'ici là il faudra donc continuer à mettre les pots de yaourts dans les poubelles brunes.

Pour informer les habitants du Grand Belfort, la communauté d'agglomération a lancé une grande campagne de communication qu'elle va poursuivre jusqu'au printemps prochain. L'équipe des ambassadeurs du tri va aussi être renforcée. Elle sera chargée de changer les étiquettes collées sur les bacs jaunes qui indiquent ce qui peut être jeté. Certains bacs individuels seront aussi remplacés par des modèles plus grands.

Actuellement, le Grand Belfort collecte au total 56 000 tonnes de déchets par an, soit en moyenne 534 kilos de déchets par habitant dont 214 qui sont jetés dans les bacs bruns.