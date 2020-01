Grand comptage des oiseaux des jardins : "C'est à la portée de tous"

Reims, France

Rouge-gorge familier, pie bavarde, mésange bleue, verdier d'Europe... : voilà quelques unes des espèces que tout le monde peut observer dans les jardins et parcs. Pour la 8ème année consécutive, la Ligue de protection des oiseaux (LPO) organise l'opération de comptage hivernal des oiseaux de jardins ce samedi 25 et ce dimanche 26 janvier. Et pas besoin d'être un spécialiste pour s'y mettre.

Au moins une quinzaine d'espèces différentes visibles

"C'est à la portée de tout le monde, surtout qu'on a une base de données avec les dessins des oiseaux, on a une quinzaine d'espèces...", explique Alain Redont, administrateur du groupe local de la LPO à Reims. Première étape pour le comptage : choisir un lieu d'observation -un parc public, un jardin, le balcon- et de préférence là où il y a des mangeoires. Deuxième étape : compter et noter pendant une heure. "Et pour ne pas faire d'erreur, c'est mieux de compter les oiseaux présents en même temps car par exemple la mésange elle cherche la graine à la mangeoire, elle part la manger, et elle peut revenir 10 ou 15 fois dans la matinée", sourit Alain Redont qui participe à la validation des données au niveau local.

Le comptage chez des bénévoles de la LPO à Bétheny. Copier

Car cette opération de comptage doit permettre de suivre les populations d'oiseaux dans nos jardins, et d'alimenter une base de données nationale. L'an dernier, 200 jardins ont participé en Champagne Ardenne. Et pour Josiane et Alain Redont, administrateurs du groupe local de la LPO à Reims, il s'agit aussi de rappeler des conseils simples : l'importance de donner de l'eau et des graines aux oiseaux pendant les périodes de grand froid et puis réduire la mortalité liée aux phytosanitaires. "Il faut modifier nos habitudes, réduire les pesticides : en agriculture ça s'est bien amélioré mais dans les jardins des particuliers, il y a encore trop de produits", estime Alain Redont.