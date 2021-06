Grand contournement ouest de Strasbourg : les opposant se rassemblent devant le tribunal

Une cinquantaine d'opposants historiques au Grand contournement ouest de Strasbourg (GCO) se sont réunis ce jeudi 17 juin vers 13h15 devant le tribunal administratif de Strasbourg. Une opération visibilité alors que le tribunal doit examiner six recours contre le GCO, déposés par l'association Alsace Nature au nom du collectif "GCO non merci."

"Ça fait trois ans qu'on attend ce procès"

Un drapeau anti-GCO à la main, Sylvain Metz, militant depuis plus de 15 ans originaire de Duttlenheim, ne se fait pas d'illusions : "Ça fait trois ans qu'on attend ce procès donc on attend moins qu'il y a trois ans. L'objectif c'était que le GCO ne se construise pas et là dessus effectivement on est dans les choux."

"On n'est pas naïfs, ça ne va pas arrêter le GCO mais c'est quand même un point important parce qu'il faut dire qu'il y a eu des choses irrégulières", renchéri Elisabeth Dupeux-Weber qui faisait partie des cinq grévistes de la faim contre ce projet en 2018.

Obtenir des compensations

Le tribunal administratif doit se prononcer sur le fond de ce dossier tentaculaire au travers de six recours déposés contre le projet. Peu d'espoir de voir les travaux arrêtés : le GCO est quasiment terminé et doit entrer en fonctionnement d'ici 2022.

Les affiches déposées par les militants anti-GCO ce jeudi 17 juin à Strasbourg © Radio France - Marie Maheux

"Nous ce qu'on souhaite c'est qu'il y ait plus de compensations environnementales par rapport aux destructions des habitats, à la perte des terres agricoles", explique Sylvain Metz. Ainsi qu'une reconnaissance du bien fondé de la démarche des anti-GCO poursuit Elisabeth Dupeux-Weber, "L'autorisation des travaux a quand même été donnée à la suite de sept avis négatifs des instances nationales et gouvernementales."

L'audience a démarré à 14h ce jeudi et il faudra attendre plusieurs semaines avant de connaitre la décision du tribunal.