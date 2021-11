Grand contournement ouest de Strasbourg : les opposants dénoncent l'opération portes ouvertes de Vinci

La société Vinci organise ce samedi et ce dimanche des portes ouvertes sur le Grand contournement ouest de Strasbourg. Le GCO sera ouvert aux vélos, rollers et autres trottinettes. Une opération dénoncée par le collectif "GCO Non merci" pour qui c'est de l'affichage écologique.