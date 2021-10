Grand Corps Malade s'engage contre un projet immobilier à Velleron

"Je ne fais pas ça pour moi mais cette lutte est noble", explique Fabien Marsaud alias Grand Corps Malade devant la mairie de Velleron ce mardi 26 octobre. Il s'est installé dans le village il y a trois ans, alors s'il ne se sent pas 100% légitime mais il estime que le projet de lotissement sur le terrain de la Grande Bastide est "une folie" et paraît "démesuré" pour une commune de seulement 3000 habitants. Un soutien bienvenu pour le maire, Philippe Armengol qui se sent isolé et peu écouté par les services de l'Etat. "L'intervention de Fabien permet une plus grande médiatisation", expose-t-il à regret de n'avoir d'autre solution.

La mobilisation se durcit

Un panneau "zone à défendre" a été installé devant les accès au chantier. © Radio France - Julia Beaufils

Outre la présence de cette célébrité et de sa lumière, les militants du collectif de défense de la Grande Bastide ont monté d'un cran les actions de mobilisation. Ce mardi 26 octobre au petit matin, plusieurs membres et habitants ont tenté de bloquer les accès au chantier. Opération presque réussie puisque seule une pelleteuse a pu pénétrer dans la zone. Sam s'est levé tôt et arbore fièrement son tee-shirt colibri. "Je n'ai pas pu empêcher l'engin mais l'objectif est de faire respecter l'arrêté municipal du maire qui interdit ce chemin aux poids lourds", explique-t-il déterminé. Une autre militante souligne que la mobilisation change de forme et qu'une occupation permanente de la lisière du terrain se dessine. Velleron serait-elle la nouvelle "zone à défendre" ou ZAD du Vaucluse ?

L'aménageur estime "avoir tout fait dans les règles"

Du côté de l'entreprise chargée de l'aménagement on ne comprend pas bien pourquoi la mobilisation a lieu maintenant. Le président de l'entreprise Hectare, Guilhem Portales, estime que ces actions "arrivent trop tard". _"_Nous avons obtenu les permis de construire légalement, les études environnementales ont été validées. Si j'avais validé moi-même les permis d'accord, sauf que le dossier a été correctement instruit", souligne Guilhem Portales. Il ajoute avoir tenté de dialoguer avec la nouvelle mairie sans parvenir à trouver un terrain d'entente. Il affiche en revanche la ferme intention d'aller jusqu'au bout du projet pour que cette situation ne crée pas une quelconque jurisprudence.