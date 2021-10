GRAND FORMAT - A l'écoute du lagopède alpin

Le lagopède alpin, espèce emblématique de la montagne, est sur la liste des animaux "quasiment menacés" d'extinction. Dans les Ecrins, le réchauffement climatique et l'activité humaine risquent de le perturber. Des chercheurs sont chargés de le vérifier.

Quel sont les impacts de l'activité humaine et du réchauffement climatique en altitude ? Des chercheurs se penchent sur la question et l'une des réponses qui revient le plus concernent la faune et la flore. Notamment le lagopède alpin. Ce petit oiseau blanc, symbolique de la montagne, que l'on surnomme la "sentinelle du climat", souffre de ces chamboulements. Il a même été ajouté récemment à la liste des oiseaux "quasiment menacés" d'extinction.

En pleine marche pour retrouver les enregistreurs. © Radio France - Théophile Pedrola

Pour recenser le nombre d'oiseaux, et étudier leur comportement, des membres du Parc national des Ecrins, avec des chercheurs, ont posé des enregistreurs en altitude, près des 2 Alpes. Objectif, "écouter" le chant des oiseaux, en déterminer le nombre et savoir comment ils se comportent au fil du temps.

Les enregistreurs ont été posés au printemps. Cet été, ils sont retournés les chercher. Nous les avons accompagnés. Une mission parfois délicate, à près de 3.000 mètres de haut. Une opération qui, au fil des ans, doit permettre de comprendre le comportement du lagopède.

Ce qui intéresse particulièrement les membres de cette opération : les travaux d'une retenue d'eau artificielle, en train d'être construite aux 2 Alpes. Importante pour la survie économique du site, car elle doit permettre d'alimenter avec des canons à neige une large partie des pistes de la station, les travaux risquent de déranger l'oiseau, qui, déjà, à cause du réchauffement climatique, est obligé de vivre de plus en plus haut en montagne.

