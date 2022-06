GRAND FORMAT - Massif de Belledonne : la montagne amputée

Le 19 mai, des tonnes de roche se détachent de la montagne et dévalent jusque dans le lac du Crozet dans le massif de Belledonne en Isère. Cet éboulement massif interroge. Frédi Meignan, témoin de la scène et une équipe de chercheurs sont allés sur place pour tenter de mieux mesurer ce phénomène.

C'est l'un des sites les plus fréquentés du massif de Belledonne en Isère : le lac du Crozet. Le jeudi 19 mai, une avalanche de rochers tombe de l'arrête des Dents du Loup. Les pierres semblent partir d'un des sommets, à environ 2.300 mètres d'altitude. Des blocs de plusieurs tonnes dévalent la pente jusque dans le lac du Crozet, sous les yeux d'un randonneur. Il est 8H15 et la montagne s'effondre.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un autre témoin se trouve à ce moment-là sur les bords du lac du Crozet. Frédi Meignan, l'ancien gardien du refuge du Promontoires dans les Écrins et désormais patron de La Gélinotte, le dernier restaurant avant la montée vers le lac. Il est tôt, il profite de la tranquillité des lieux. "C'est paisible la montagne, le lac le matin", raconte-t-il. Un calme chamboulé par "ce craquement. Et j'ai vu ce sommet, c'est encore une image qui reste gravée dans ma tête. C'est tout une part d'un sommet, une part importante du sommet qui bascule dans le vide."

Ce n'est pas un tremblement de terre, mais c'est très violent.

Si d'en bas, "on a l'impression que ce n'est que des cailloux, mais ce sont des masses énormes ! Ce qui est tombé, c'est probablement l'équivalent d'un immeuble de 7-8 étages qui s'écroule sur 300 mètres. Imaginez ! Ce n'est pas un tremblement de terre, mais c'est très violent." Face à cet énorme éboulement, Frédi Meignan se retrouve "scotché, sidéré, de voir la montagne s'écrouler comme ça, ça fait bizarre." Quelques minutes après l'éboulement, un très gros nuage de poussière s'élève au-dessus du lac, visible jusque dans la vallée d'après des voisins de Frédi Meignan.

Frédi Meignan devant le lac du Crozet où il a été témoin de l'effondrement d'une partie de la paroi des Dents du Loup. © Radio France - Noémie Philippot

Depuis cet éboulement le 19 mai, le chemin d'accès au lac du Crozet est fermé par un arrêté de la mairie de Revel, il y a des barrières dès que les lacets commencent. Mais France Bleu Isère a pu accompagner Frédi Meignan dans le cadre d'une montée autorisée pour permettre à des chercheurs de l'Inrae, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, d'effectuer de nombreuses mesures sur place, pour tenter d'analyser ce qu'il s'est passé.

Juste après l'éboulement, la mairie de Revel a pris un arrêté pour interdire l'accès au lac du Crozet. Des barrières sont installées au début du chemin. © Radio France - Noémie Philippot

On attend encore les travaux pour voir la masse de ce que ça représente, mais ça se confirme que c'est très gros.

À l'œil nu depuis les rives du lac - côté barrage, éloigné du lieu de l'éboulement - on peut deviner d'où les pierres sont parties. "On voit clairement, à 350 mètres au-dessus de nous vraiment au sommet des Dents du loup, une partie où la couleur de la roche n'est pas du tout la même", décrit Frédi Meignan. Une zone est effectivement un peu plus beige que grise. "On voit qu'il y a toute une partie de cette paroi qui est tombée, on l'observe très clairement. On attend encore les travaux pour voir la masse de ce que ça représente, mais ça se confirme que c'est très gros." À l'autre bout du lac, on aperçoit d'énormes rochers qui n'étaient pas encore là au début du mois de mai.

Au sommet des Dents du Loup (troisième dent en partant de la gauche), une partie de la roche est plus claire, plus beige que grise. C'est de là que l'éboulement est parti. © Radio France - Noémie Philippot

À l'opposé du barrage du lac du Crozet, on aperçoit d'énormes blocs de pierre. Ils sont tombés du sommet des Dents du Loup, 350 mètres au-dessus de l'eau. © Radio France - Noémie Philippot

L'objectif des chercheurs, c'est de mesurer avec précision l'ampleur de l'éboulement. Ils veulent réaliser des relevés photographiques avec un drone. Ce sont des collègues de Laurent Borgniet qui l'ont alerté, pour tenter "d'acquérir des images avec un drone en altitude pour reconstituer en trois dimensions toute la paroi, toute la zone où il y a eu l'éboulement." Pour faire voler son drone, cet ingénieur de recherche à l'Inrae à Grenoble dans le Laboratoire EcoSystèmes et Sociétés En Montagne (LESSEM) doit trouver les meilleures conditions pour accéder au site mais "pour l'instant, c'est un peu compliqué."

Un vol en drone pour photographier la paroi d'où l'éboulement est parti

Le drone ne peut en effet pas voler à plus de 120m au-dessus de son lieu de décollage. Il est donc impossible de partir du lac pour prendre des photos de la zone où la paroi s'est effondrée, elle se trouve trop haut au-dessus de l'eau. Le drone doit toujours se trouver dans le champs de vision de son pilote. L'équipe a donc continué de monter pour se rapprocher du haut des Dents du Loup et tenter de trouver un endroit avec assez d'espace pour décoller. Mais la crête est un peu exiguë et il y a trop de vent.

Frédi Meignan et les chercheurs de l'Inrae ont tenté de s'approcher au maximum de la zone de départ de l'éboulement mais les conditions n'étaient pas réunies pour faire décoller le drone. © Radio France - Noémie Philippot

Le drone ne décolle donc pas cette fois mais cette sortie permet quand même de faire du repérage car il faudra des images précises pour évaluer le volume qui s'est détaché de la montagne. "Le but du jeu, c'est de reconstituer tout l'événement depuis la zone d'arrachement jusque la zone de dépôt, et les blocs qui sont dans le lac" explique Laurent Borgniet. Pour en arriver là, les chercheurs collectent des images "qui se recouvrent très fortement les unes par rapport aux autres, ce sont des techniques de photogrammétrie qui nous permettent ensuite de générer des nuages de points en trois dimensions."

Cela permet "de reconstituer avec les photos qu'on va prendre avec le drone tout un modèle en trois dimension" qui sera comparé à un modèle réalisé avant l'événement par l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN, l'institut qui édite les cartes) à partir d'images prises par avion. La comparaison permettra de retrouver précisément le volume de pierres qui ont dévalé la pente.

Les écarts de températures en cause ?

Tout en mesurant l'effondrement de cette paroi, l'Inrae mesure le risque. Il s'agit de savoir où il se trouve et à quelle fréquence il menace le secteur d'autant que ce risque semble augmenter avec le réchauffement climatique. "En toile de fond, c'est bien ça : regarder des effets potentiels du changement climatique avec de plus en plus d'éboulement, de chutes de blocs en montagne dans des zones qui posent problème puisque même si les enjeux ne sont pas gigantesques en terme de protection des routes ou des habitations, là il y a quand même un GR qui passe et qui va au col de la Pra" détaille le chercheur de l'Inrae. Ce GR drainerait 10.000 à 15.000 personnes par an durant l'été, "qui passent juste sous l'éboulement. Le fait qu'il y ait eu une fonte accélérée de la neige sur les trois dernières semaines avec des températures assez hautes, peut-être que ça a généré des mouvements."

Laurent Borgniet, ingénieur de recherche à l'Inrae à Grenoble, sous les crêtes des Dents du Loup. © Corbis - Noémie Philippot

Ces bouleversements en montagne interrogent de plus en plus parce qu'ils concernent l'ensemble du massif des Alpes, dans tous les pays qu'il traverse. "C'est de plus en plus fréquent", estime Laurent Borgniet. Il échange facilement avec des collègues autrichiens ou des chercheurs du CNRS à Chambéry qui s'intéressent aux chutes de blocs liées au réchauffement du permafrost, ce sol qui reste normalement gelé toute l'année. L'enjeu "c'est d'arriver à être réactif, à s'adapter et à pouvoir trouver des stratégies pour pratiquer la montagne mais en toute sécurité. Et arriver à passer aux endroits identifiés, correctement balisés où il y a moins de danger. Après, le risque zéro n'existe pas, mais c'est notre job d'essayer de caractériser les risques le mieux possible."

Le risque d'éboulement pèse sur l'économie de la montagne

Si ce risque ne met pas directement en danger la vie de dizaines de personnes, il pèse tout de même sur l'économie de la montagne. Le GR738 qui longe le lac du Crozet, c'est le chemin d'accès au refuge de la Pra, l'un des plus fréquenté de Belledonne. Le restaurant de Frédi Meignan est aussi touché et ce n'est pas la première fois qu'un éboulement perturbe son activité. "Ces quatre dernières années, ça fait deux fois que mon activité est totalement arrêtée, c'était le cas quand j'étais dans la Meije." Un éboulement a empêché l'accès au refuge du Promontoire. "La montagne était toujours là, abimée mais je n'avais plus personne et donc mon activité s'est arrêtée. Ici dans Belledonne, elle ne s'est pas arrêtée mais elle a été bien réduite par l'absence de randonneurs."

Ce constat doit alerter estime Frédi Meignan. "Le réchauffement climatique en montagne, ce n'est pas simplement quelques degrés de plus ou des grosses chaleurs qui nous embêtent, en bas. C'est un impact très concret, parfois violent en montagne, sur la vie d'un certain nombre d'acteurs de la montagne." En dix ans au refuge du Promontoire, il a eu le "sentiment de voir l'ouragan climatique arriver, parce que le glacier qui recule, parce que les éboulements qui se répètent ... à un moment, une forme de stress de se dire, mais qu'est-ce qu'il va encore se passer ?"

La montagne est abîmée mais cela va impacter tout le monde.

"La montagne est abîmée mais cela va impacter tout le monde", estime l'ancien gardien, en constatant par exemple le niveau d'eau très bas dans le lac. "Ça me semble important dans le monde de la montagne qu'on s'y mette tous ensemble maintenant parce que j'ai le sentiment que si on décide, vraiment ensemble, de changer maintenant, ça peut donner envie d'arriver à vivre autrement. Si on ne le fait pas, on va être obligé de changer et ça va être plus dans la souffrance, parce qu'on n'aura pas le choix !"

En attendant que ce changement se mette en route, les tentatives de survole en drone continuent sur les Dents du Loup et avec elles, la recherche d'autres chemins vers le refuge de la Pra. Si on envisage la possibilité de rouvrir la montée jusqu'au lac du Crozet, le chemin qui le longe ensuite pourrait rester fermer tout l'été. Cela va dépendre de l'importance du risque de nouveaux éboulements, qui amputeraient encore en plus la montagne, même si ce risque ne sera jamais totalement écarté.