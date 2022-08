Grand nettoyage à Cannes pour anticiper les inondations

Depuis le début du mois d'août, la commune amplifie ses actions de nettoyage des avaloirs, des caniveaux et des fossés en bords des routes. Le but est de réduire le risque d'inondations. Des opérations qui ont lieu dans les quartiers les plus sensibles aux inondations et notamment à la Bocca.

La culture du risque

Râteaux, débroussailleuses, et même un camion équipé d'un énorme aspirateur, les agents passent de nombreuses heures à rendre propre les caniveaux et les avaloirs. Une nettoyage primordial selon Thierry Gaudineau le directeur de la propreté urbaine à Cannes " S'il y a de fortes pluies et qu'il y a des branchages malheureusement ça va boucher le réseau. Nous avons beaucoup appris après les inondations de 2015 et 2019 et nous renforçons nos actions pendant l'été". La mairie procède à 55 000 nettoyages par an de ses 8330 avaloirs.