Grand nettoyage du lac artificiel de Bouzey

Bouzey, Sanchey, France

En raison de la sécheresse, le lac artificiel de Bouzey a changé de physionomie. Les berges et les plages se sont transformées en prairies sablonneuses. Il ne reste en tout et pour tout que 220 000 m3 d'eau contre 7 millions en moyenne et suivant les saisons. Un déficit jamais vu depuis une trentaine d'années. Le long de la digue, la profondeur est de 2 mètres alors qu'en temps normal elle est de 11 mètres 50.

Une situation inédite que la Communauté d'Agglomération d'Epinal met à profit pour procéder à un grand nettoyage. Une vingtaine de personnes y participaient aujourd'hui. Des agents de l'Agglomération, mais aussi de Voies Navigables de France et des pêcheurs. Ce que l'on ramasse le plus: du verre, des pneus, et de la ferraille y compris des tambours de machines à laver.

Pas de poissons morts ni dans l'eau ni sur les berges. Ce qui rassurent les pêcheurs. "Heureusement les nuits sont fraîches et l'eau froide. Cela permet aux poissons de survivre" se félicite Jean-Claude Hennequin de la société de pêche d'Epinal.

Un premier bilan plutôt positif pour Yannick Villemin. Le vice-président de la Communauté d'Agglomération d'Epinal, constate qu'il y a moins de déchets que lors de la précédente opération en 2014.