Grand Poitiers demande au préfet de la Vienne l'interdiction des produits phytosanitaires pour préserver l'eau

Grand Poitiers demande au préfet de la Vienne l'interdiction des produits phytosanitaires autour de ces zones pour capter l'eau, des zones dites stratégiques. L'agglo veut éviter une nouvelle crise comme celle du chlorothalonil . Cinq de ses sept stations de production d'eau sont contaminées par les résidus de ce fongicide.

ⓘ Publicité

Plus de 2.000 contrôles par an

Le chlorothalonil a été utilisé pendant plus de 50 ans par les agriculteurs. Il est interdit en France depuis trois ans car considéré par les autorités comme cancérigène. "C'était une molécule qui n'était pas recherchée dans l'eau", explique Laurent Lucaud, vice-président de l'agglo en charge de l'eau potable et de l'assainissement.

"On a plus de 2.000 contrôles par an au robinet de façon inopinée et en plus nous avons des auto-contrôles", détaille Laurent Lucaud. "Ce n'est pas Grand Poitiers qui a contaminé ses eaux, c'est simplement le bilan d'une activité humaine qui n'a pas peut-être pas assez surveillé ou réglementé", ajoute-t-il.

Grand Poitiers distribue l'eau pour 125.000 habitants dans 13 communes. Cette eau est au-dessus du seuil de qualité évalué à 0.1 microgramme/litre par les autorités. "On est après eau traitée entre 0.14 et 0.29", explique de son côté Céline Lelard, responsable production eau potable à Grand Poitiers.

Un prix de l'eau plus cher ?

"On a une solution à l'usine de Bellejouanne qui est le traitement par charbon actif en poudre. Il est utilisé depuis plusieurs années. L'idée c'est d'augmenter le dosage pour abattre cette molécule. Pour les autres sources, on fait plusieurs mélanges à plusieurs niveaux. L'idée c'est de voir aussi sur plusieurs mois comment ce métabolite évolue", complète Céline Lelard.

Les coûts de fonctionnement pour traiter l'eau vont augmenter. Mais pour l'instant Grand Poitiers ne l'a pas encore chiffré. Ni la répercussion qui devrait avoir lieu sur la facture d'eau des usagers. "Pour moi c'est une défaite d'arriver à ne pas distribuer une eau de qualité irréprochable à l'ensemble de nos abonnés", estime Laurent Lucaud.

Grand Poitiers interpelle le préfet de la Vienne, qui a autorisé l'agglo à distribuer son eau pendant trois ans malgré le seuil dépassé. "Seule une agriculture biologique peut se dispenser de produits phytosanitaires. Le monde agricole aura besoin d'aide et d'être accompagné vers cette transition", conclut le vice-président de l'agglo en charge de l'eau potable et de l'assainissement.