Grand Reims : de nouveaux bacs de tri des déchets installés dans 67 communes

De nouveaux bacs de tri vont remplacer les sacs qui étaient utilisés jusqu'à présent pour collecter les déchets recyclables dans 67 communes de l'Ouest du Grand Reims. Ils seront ramassés chaque semaine au lieu de tous les quinze jours pour améliorer la gestion des déchets.

C'est une petite révolution pour les près de 17,000 foyers concernés qui devaient utiliser des sacs de tri jusqu'à présent. Un dispositif qui datait d'avant la création du Grand Reims et que la collectivité a décidé de changer pour harmoniser les pratiques de gestion des déchets dans l'agglomération.

Augmenter la quantité de déchets recyclables

Avec ce nouveau mode de collecte, la collectivité espère ainsi inciter les gens à trier plus, et mieux : « Quand on ramassait tous les quinze jours et que les sacs étaient pleins, les gens pouvaient avoir le reflexe de mettre le surplus avec les ordures ménagères. Demain, avec une collecte par semaine, les habitants mettront plus dans leur bac jaune, et plus facilement » commente Emmanuel Debaty, Directeur des déchets et de la propreté pour le Grand Reims.

C'est 160 tonnes de déchets en plus qui n'iront pas à l'incinération

En comparant avec les communes qui ramassent déjà leurs bacs jaunes une fois par semaine, la collectivité a calculé qu'elle pourrait en collecter 160 tonnes de plus qu'actuellement, soit 12% du tonnage ramassé dans le secteur : « C'est 160 tonnes de déchets en plus qui n'iront pas à l'incinération, donc l'aspect environnemental est positif » ajoute-t-il.

Pour préparer la mise en place de cette nouvelle collecte au 1er janvier 2022, quatre agents de l'agglomération font du porte à porte chez les habitants pour mieux connaitre leurs usages en matière de tri des déchets : « Nous essayons d'évaluer la quantité de déchets produite au sein d'un foyer pour choisir la taille de leur bac à tri, mais nous en profitons aussi pour évaluer celle des ordures ménagères, et parler aux habitants du compostage » ajoute Emmanuel Debaty.

Harmoniser les pratiques

Cette réorganisation permet d'avoir la même gestion de déchets partout et d'adapter les tournées de ramassage : « Certaines tournées étaient plus que chargées que d'autres, notamment dans des communes où la population a fortement augmenté, il a donc fallu rebattre les cartes » explique Pascal Lorin , Vice président du Grand Reims à la collecte et au traitement des déchets.

Cette nouvelle gestion permettra aussi d'améliorer les conditions de travail des agents : « Nos ripeurs faisaient environ 600 levées de sac par tournée. Le fait de passer aux bacs qui roulent, avec des camions équipés de porte-conteneurs qui font la vidange automatiquement et redescendent le bac automatiquement, cela permet aussi de preserver la santé des agents » complète Pascal Lorin.

Les premiers bacs seront livrés aux habitants en début d'année. L'objectif est d'équiper progressivement toutes les communes concernées d'ici septembre 2022.