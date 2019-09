Grand site Fontaine de Vaucluse ! C’est parti pour cinq ans de préparation et montage du dossier de candidature

Fontaine-de-Vaucluse, France

Au terme d’aménagements comprenant un meilleur accueil des visiteurs et la qualité de l’environnement, la commission départementale de la Nature, des Paysages et des Sites puis la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages donneront leurs conclusions avant un avis du Réseau des Grands Sites de France. Il y a aujourd’hui 18 grands sites en France validés par le ministère comme le Pont du Gard ou la Sainte Victoire. C'est donc avant tout une affaire d'aménagement et d'organisation de la fréquentation touristique en premier lieu.

Le village est déjà classé, mais le label Grand Site de France se méritera en fonction d'une certaine réorganisation A cet effet la municipalité prévoit déjà d’externaliser les parkings afin de rendre uniquement piétonnier le centre du village avec la mise en place de navettes. La qualité de l’accueil, des commerces, le soin apporté aux devantures ou à la signalétique sont également important. Au niveau des dispositions pratiques, l’installation de toilettes publiques en nombre suffisant est aussi un critère. Le réseau des Grands Sites de France précise également que le label doit générer un développement local durable et bénéficiant aux habitants. Fontaine de Vaucluse accueille chaque année entre 800 000 et un million de visiteurs.