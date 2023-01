Grand week-end de comptage des oiseaux : initiation au parc naturel régional des marais du Cotentin

En Normandie, en France et même à l'échelle européenne, chacun est invité à participer au grande comptage des oiseaux le temps d'un week-end, ces samedi 28 et dimanche 29 janvier. Pour expliquer comment s'y prendre, le parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin organise des initiations pour celles et ceux qui voudraient s'y mettre.

Comment s'y prendre ?

Ce samedi après-midi, un petit groupe d'un dizaine de personnes sort les jumelles. Première étape : bien les régler, ensuite direction le jardin pédagogique du parc avec Marine Chrapecki, animatrice nature. C'est elle qui explique les quelques règles à respecter dans cette opération de science participative. "On va compter dans son jardin ou dans un parc pendant une heure, tous les oiseaux qui viennent se poser devant nos yeux," indique-t-elle.

Pour bien compter, il faut pouvoir distinguer les différentes espèces qui peuvent visiter nos jardins normands. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Il y a tout de même un piège à éviter : compter deux fois le même oiseaux. Pour cela, "on va compter le nombre maximal d'oiseaux qu'on voit en même temps pour chaque espèce dans notre jardin," explique l'animatrice. Il faut donc apprendre à distinguer les différents oiseaux. Cette initiation sert donc aussi à apprendre à reconnaître les espèces les plus courantes dans nos jardins normands.

Un tableau de la population d'oiseaux sur un territoire

"Les scientifiques font beaucoup d'études de leur côté mais ils ne peuvent pas être partout," explique Marine Chrapecki. Cette expérience permet donc d'avoir des "scientifiques-citoyens" qui quadrillent un large territoire. "C'est super intéressant pour avoir les tendances des populations d'oiseaux," se réjouit l'animatrice, "est-ce qu'elles déclinent ? Est-ce qu'il y a des espèce au contraire qui sont en bon état ?"

Vous avez jusqu'à ce dimanche soir, 29 janvier pour participer, si vous le souhaitez, au comptage des oiseaux. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

L'opération sert donc aux scientifiques mais aussi aux observateurs qui découvrent la faune locale. C'est le cas d'Angélique venu s'initier avec son fils Guélord, ils viennent d'emménager dans la Manche : "Cela ne fait pas longtemps que j'habite dans la région donc je suis super contente, je vois que j'ai plein de choses à découvrir."

Une nouvelle initiation ce dimanche après-midi à 14h30 à la maison du parc naturel régional . Le comptage se termine ce dimanche soir. Les informations collectées sont ensuite à communiquer au Groupement ornithologique normand qui propose aussi un guide pour vous aider.