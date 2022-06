Grande nettoyage dans la rade de Cherbourg : 90 gros déchets sortis des eaux

Casiers de pêche illégaux ou abandonnés, filets ou encore pneus, voilà le butin de l'opération "rade propre" lancée par la préfecture maritime de la Manche et de la mer du nord s'est terminée ce vendredi 24 juin. C'est la deuxième année que ce nettoyage est organisé mais il à durée deux jours, contre un seul l'année dernière. En tout, 90 gros déchets ont été sortis des eaux.

Ce sont surtout des casiers de pêche qui sont remontés, placé là illégalement ou abandonnés. - Laurent LECANU/Marine Nationale/Défense

Une opération environnementale et sécuritaire

La rade, c'est déjà la mer et c'est un milieu qui se préserve. Voilà le message que veulent faire passer les autorités. L'idée de ce grand nettoyage est donc de remonter les déchets de la rade, relever les infractions et recycler ensuite ces déchets. Et en effet, ces objets "peuvent être dangereux pour la navigation, dont la décomposition est dangereuses pour la mer et emprisonnent aussi des animaux qui meurent dans les casiers faute d'avoir été récupérés," explique la sous-préfète de Cherbourg, Elisabeth Castellotti.

L'essentiel de ces déchets est effectivement composé de casiers de pêche abandonnés ou placés en mer illégalement. Ils représentent 73 des 90 objets remontés. Pour certains des casiers placés illégalement, il pourra d'ailleurs y avoir des poursuites l'explique l'adjoint au préfet maritime, Thierry Dussart : "les casiers dont les propriétaires sont connus vont pouvoir permettre de déclencher une petite enquête pour s'arranger avec le propriétaire et lui faire remarquer que son comportement est répréhensible et critiquable."

Dans ce camion, les casiers placés illégalement dont les propriétaires sont connus des autorités et qui vont pouvoir faire l'objet de poursuites judiciaires. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Ces casiers identifiés sont donc placés dans un camion spécifique. Le reste est séparé dans deux conteneurs entre ceux qui sont réutilisables et ceux qui ne le sont pas. Mais pas question d'aller directement à la poubelle. "Les déchets sont soit repris, recyclés et remis en état ou dans la filière dite de déchets, triés et valorisés par un recyclage des métaux, des matières plastiques," indique le vice président de l'agglomération du Cotentin en charge de l'environnement, Jean-René Lechatreux.

Une nouvelle technologie en amont : l'utilisation de sonar

Autre changement cette année : les services de la préfecture maritime ont fait appel à une entreprise spécialisée dans l'étude des fonds marins. Il s'agit de l'entreprise Ceres, situé près de Barfleur et dirigée par Bertrand Sciboz. Des sonars ont été utilisés pour cartographier tout le fond marin de la rade de Cherbourg, "comme si on enlevait l'eau. On va voir tout un tas de petits déchets, de gros déchets, de cailloux, de roches. A partir de là, il va falloir discriminer chaque objet pour déterminer si c'est un objet naturel, comme une roche ou une dune sous-marine, ou alors un objet qui n'est pas naturel comme un casier," explique le dirigeant.

Une opération qui a duré une dizaine de jours en amont du nettoyage et a permis de guider les plongeurs de la marine nationale.