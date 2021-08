Grandes marées dans la Manche : Où la pêche à pied est-elle interdite ?

Du dimanche 22 au mercredi 25 août, ce sont les plus grandes marées de l'été sur le littoral manchois avec mardi, le coefficient le plus important (95). C'est le rendez-vous des pêcheurs à pied.

De dimanche à mercredi, l'estran sera largement découvert pour le plus grand bonheur des amateurs de palourdes, de coques, de moules, de couteaux ou de bouquets. Mais attention, on ne peut pas pêcher à pied partout.

Sur le littoral de la Manche, il y a des secteurs où c'est interdit de manière permanente, quelles que soient les espèces. C'est le cas de tous les havres de la cote ouest, comme des exutoires de la Saire ou de la Sinope à l'est du département, mais aussi à proximité des ports. C'est la cas de la rade de Cherbourg ou de la pointe du Roc à Granville par exemple.

Autre interdiction en cours : à la pointe d'Agon, dans la zone des moulières. Depuis 2018, il y a là une réserve scientifique et des études sont menées pour essayer de comprendre pourquoi le gisement de palourdes s'est tari dans cette zone et pour observer s'il se reconstitue.

Des contrôles sanitaires tous les mois

Des mauvais résultats sur la qualité sanitaire des coquillages - en l'occurence la présence trop importante de la bactérie Escherichia coli - a conduit aussi à interdire la pêche à pied des coques et des palourdes sur l'estran de Montmartin-sur-Mer, Hauteville-sur-Mer et Annoville depuis 2017, tous les ans de mai à novembre.

C'est le cas également de Saint-Jean-le-Thomas jusqu'au bec d'Andaine, dans le Sud-Manche et depuis septembre 2020, à Sainte-Marie-du-Mont, du monument d'Utah beach jusqu'à Quinéville.

Le plus souvent c'est pour des raisons sanitaires que nous explique Sabrina Lepeltier, ingénieur sanitaire à l'Agence régionale de santé de Normandie et responsable de l'unité santé environnement de la Manche : Copier

"Pour les bivalves fousisseurs, on suit le paramètre "Escherichia coli" qui est une bactérie témoin de contamination fécale, pollution qui vient des assainissements mais aussi des animaux de pâturage. Elle s'accumule dans les coquillages bivalves fouisseurs (coques, palourdes) et les rend impropres à la consommation. On fait un contrôle tous les mois sur une vingtaine de points répartis sur tout le littoral manchois. Et en fonction des résultats, cela peut amener à des interdictions de pêche à pied", détailler Sabrina Lepeltier, ingénieur sanitaire à l'ARS Normandie.