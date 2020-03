Grandes marées en Normandie : risques de crues et d'inondations sur la Seine et le littoral

C'est le retour des grandes marées normandes. Sur le littoral de la Seine-Maritime comme en bord de Seine, ces épisodes de forts coefficients de marée sont attendus par les amateurs de paysages déchaînés, et un peu redoutés par les autorités qui appellent à la vigilance. Météo France a placé la Seine-Maritime et l'Eure en vigilance jaune Inondation, et des débordements de la Seine sont prévus sur la boucle d'Elbeuf ce week-end, puis entre Poses et l'estuaire lundi 9 et mardi 10 mars 2020.

Un pic attendu jeudi 12 mars

Le phénomène est doublé d'un important cumul de pluies survenues ce jeudi 5 mars, sur des sols déjà saturés, favorisant la hausse des cours d'eau dans la région. Dans le détail, voici les prévisions pour les coefficients de cet épisode de grande marée :

Lundi 09 mars 2020 - coefficient 99 / 105

Mardi 10 mars 2020 - coefficients 110 / 114

Mercredi 11 mars 2020 - coefficient 116

Jeudi 12 mars 2020 - coefficients 117 / 115

Vendredi 13 mars 2020 - coefficients 111 / 106

Un pic est donc attendu ce jeudi 12 mars.

L'occasion, pour les marcheurs ou les amateurs de pêche à pied, de visiter les points incontournables du littoral seino-marin, ciblés par l'office de tourisme départemental : Varengeville-sur-Mer, Yport, Étretat et les Petites-Dalles, entre Fécamp et Saint-Valéry-en-Caux.

Restez prudents !

L'occasion également pour nous de vous repartager quelques conseils de sécurité, répétés par les pouvoirs publics pendant chaque épisode de grandes marées.