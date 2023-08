Grandes marées : la pêche à pied perturbée par les conditions météo dans le Calvados

Décidément, les touristes ne sont pas gâtés par cet été 2023 en Normandie. Déjà privés de plages en raison des conditions météo, ils ne vont pas pouvoir se rabattre sur la pêche à pied sur une bonne partie du littoral. En effet, le débordement en début de semaine des stations d'épuration de Caen et de Touques a entraîné la fermeture de la baignade sur la Côte Fleurie , sur une zone allant de Merville-Franceville jusqu'à Trouville-sur-Mer, en passant par le Home-Varaville, Cabourg, Houlgate et Deauville. Sans surprise, cette pollution a également des conséquences sur la pêche à pied.

Renseignez-vous en mairie ou dans les Offices de tourisme avant d'aller pêcher

Le mieux est de vous renseigner avant de partir pour savoir si la pêche est autorisée ou pas, afin d'éviter des risques pour la santé. C'est le conseil de Jean-Yves Jégourel, coordinateur pédagogique littoral CPIE (Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement) de la Vallée de l'Orne : "normalement, l'information est disponible en mairie, dans les Offices de Tourisme ou encore sur les sites internet (ceux des municipalités, de l'Agence Régionale de Santé, de la Préfecture du Calvados)." Et ce n'est pas à prendre à la légère, car les conséquences pour la santé existent : "pour faire simple, parmi les conséquences possibles, on risque des maux de ventre ou quelque chose qui s'apparentera à une gastro. En sachant que les fruits de mer peuvent aussi engendrer, heureusement beaucoup plus rarement, des hospitalisation avec des risques d'hépatite. Les considérations sanitaires ne sont pas à prendre à la légère."

Par ailleurs, si la pêche est autorisée, le mieux est de vous rendre sur le site de la pêche à pied du Calvados , ou celui de la Préfecture , pour savoir exactement ce qui peut être pêché, dans quels volumes et dans quelles dimensions. Et pensez à bien regarder les horaires de marée : ça peut sembler bête, mais à en croire Jean-Yves Jégourel tout le monde n'y pense pas...