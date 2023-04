Grandes marées : les gendarmes du Finistère à la pêche aux contrevenants

Un grand panneau rouge accueille les promeneurs à l'entrée du chemin de l'Île Chevalier à Pont-l'Abbé : "La pêche professionnelle et de loisirs est interdite à compter du 20 juillet 2022 ". Alain et ses amis, venus de Narbonne, ne l'ont pas repéré. Chargés de râteaux à trois griffes, de pelles et de seaux, les compères espèrent faire le plein de palourdes et de coques pour l'apéro. Pêcheurs amateurs, ils se sont renseignés sur le coefficient du jour - 102 - et sur la règlementation. Alain a tracé des traits au feutre sur son index : "Les deux marques aux extrémités, c'est la dimension minimale que doit faire une palourde. Et cette petite marque là qui est à 2,7 cm, c'est pour les coques", explique joyeusement le retraité avant de commencer à creuser le sable. Ils sont plusieurs, ce jour-là, courbés en deux, à la recherche des précieux coquillages.

Un peu plus loin, Jean-Pierre remplit son seau de myes, de gros coquillages surnommés "kouilhou" en breton. Ce Finistérien est au courant de l'interdiction de pêche sur le secteur. "Ce sont de gros coquillages pour aller à la pêche, ceux-là, on peut les ramasser. Mais là-bas, il y a des gens qui cherchent des coques, et si les gendarmes passent..."

"On est dans du délit"

Justement, deux gendarmes de la brigade nautique de la Forêt-Fouesnant, arrivent sur le sable pour contrôler les seaux des pêcheurs. Souriants, les agents prennent le temps d'expliquer : "Il y a un arrêté qui interdit toute la pêche à pied dans la rivière de Pont-l'Abbé. Il n'y a plus de ressources, il y eu trop de pêche", analyse le chef Eric Fraissinet avant d'annoncer la mauvaise nouvelle. "On est dans du délit, donc ça va être transmis à la Direction départementale des territoires et de la mer, qui prendra une décision après avoir examiné la quantité et le passif de ces gens". Des amendes au cas par cas sur lesquelles les deux gendarmes n'ont aucun droit de regard.

Ce jeudi, deux personnes écopent ainsi d'une contravention. Mais dans l'ensemble, le chef de la brigade, l'adjudant Olivier Lafouge, constate une responsabilisation des pêcheurs : "Il y a une vraie prise de conscience", constate le gendarme. Avec parfois quelques exceptions, de véritables resquilleurs d'ormeaux le plus souvent : "Tous les ans, on arrive à attraper des gens qui dépassent les quantités et ne respectent pas les tailles. Ça peut être aussi des fois sur les Glénan, avec des outils complètement interdits. Ce qu'on appelle les ravageurs", détaille-t-il. L'an dernier, la brigade nautique de la Forêt-Fouesnant a constaté environ 200 infractions dans le sud-Finistère.

Alain et ses comparses eux repartent bredouilles, prêts à rire de leur "petite aventure". Et pour l'apéro, ce sera saucisson finalement !

