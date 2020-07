Grandeur nature : l'azuré du serpolet, un papillon protégé qui prend ses quartiers près de Chabeuil

La Ligue de protection des oiseaux de la Drome étudie la faune de l'espace naturel sensible des Bachassier, près de Chabeuil. Cette année, les papillons font l'objet d'une attention particulière, et plus particulièrement une espèce protégée, l'azuré du serpolet.