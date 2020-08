Grandeur nature : les prairies fleuries du Vercors, des pâturages à préserver

En plus de leur intérêt paysager incontestable, les prairies fleuries du parc naturel régional du Vercors font l’objet de toutes les attentions. La variété et la qualité de leur biodiversité ont un impact positif sur l’élevage d’ovins et de bovins.