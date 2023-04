"Grands Pins" : des citoyens landais investissent et placent leur épargne dans la forêt

Le tour du propriétaire se fait mercredi 29 mars en plein air, chaussé de bottes, entre les pins: "20 hectares dans le sud des Landes, le pays basque et le Béarn", décrit Thomas Tchiboukdjian, l'un des citoyens du groupement forestier les " Grands Pins ".

Des avantages fiscaux

Le placement forestier, "c'est sûr", assure le trentenaire car en plus d'être un investissement pour l'avenir, chaque personne bénéficie d'avantages fiscaux. Il est possible de bénéficier d'une réduction d'impôts de plus de 25%, désormais plus importante grâce à la loi de finances pour 2023.

Créé il y a un an, le Landais d'adoption espère le voir grandir, et rallier des proches. Thomas Tchiboudjian cherche désormais d'autres investisseurs, un hectare de foret coûte entre 5.000 et 1.0000 euros.

Un investissement pour l'avenir

En 2021, il en existait à peine une dizaine en France, ils sont près du triple aujourd’hui. Thomas Tchiboudjian veut préserver les arbres et la biodiversité, pour les générations à venir, au lieu de placer son argent dans une assurance-vie. Ils font de la sylviculture mélangée à couvert continu. Avec une dizaine d'autres citoyens, il s'en occupe régulièrement, avec une gestion douce en tenant compte du réchauffement climatique.

Mais comme tout placement, des risques existent. "On peut prévenir l'incendie, on met en place des méthodes pour éviter que cela n'arrive mais tout peut arriver", concède le trentenaire. "On ne peut pas s'en affranchir totalement", conclut-il.