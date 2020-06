Greenly, l'application qui vous aide à diminuer votre empreinte carbone

Les consciences écologique s'éveillent de plus en plus et des sites internet et applications se proposent de vous aider, pour ceux qui le souhaitent. L'une d'entre elles s'appelle Greenly. Son but ? Vous aider au quotidien à calculer votre empreinte carbone (c'est la quantité d'énergie, exprimé en CO2, qui est libéré lors d'une activité humaine quelconque).

La moyenne française est de 12T par Français et par an. 6 fois plus que ce qui recommandé dans le cadre de l'Accord de Paris.

Pour mesurer votre empreinte carbone, l’application se synchronise avec votre compte bancaire et va analyser vos dépenses. L'application pourra ensuite vous proposer des pistes d'amélioration.

Alexis Normand est le co-fondateur de Greenly et répond à toutes les questions sur le fonctionnement (et notamment la sécurité) de l'application en compagnie de Benoît Prospero.