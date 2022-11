Greenpeace, Lorraine Nature Environnement... 22 associations montent un collectif contre le projet d'A31 bis

Elles avaient commencé à se mobiliser chacune dans leur coin, tout au long des 115 kilomètres de l'A31 en Lorraine. 22 associations et fédérations d'associations viennent de se rassembler en collectif, baptisé Alternatives 31, pour s'opposer au projet d'A31 bis, sur la table depuis quarante ans en Lorraine. Un nouveau comité de pilotage était organisé, mardi 8 novembre, à Thionville, en présence du préfet de la Moselle. Le calendrier de la concertation publique a été présenté. Elle doit démarrer dans les prochaines semaines pour présenter les différents tracés. À cette occasion, une trentaine de membres de ce nouveau collectif se sont retrouvés devant le casino municipal, où le comité devait se tenir.

"L'objectif, c'est de lancer un mouvement qui est déjà parti de Florange depuis quelques années", explique Éric Lepointe, représentant de Greenpeace Nancy. "On ne va pas se focaliser sur des aspects très locaux, mais plutôt se questionner sur le principe même de cette A31 bis, qui est un contre-sens absolu." À côté de lui, le président de Lorraine Nature Environnement acquiesce. "Les uns et les autres, nous sommes conscients de l'urgence de changer de paradigme. Et pour ça, il faut qu'on soit unis et nombreux pour peser dans la réflexion", affirme Salvator La Rocca.

Aller chercher des idées ailleurs

Pour ces associations environnementales, c'est aussi une manière de renouveler la mobilisation, alors que le projet s'accélère après des années de flottement. "Dérouler du macadam au début du XXIe siècle, c'est une hérésie absolue", continue Éric Lepointe. "Il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre, il faut arrêter d'artificialiser les sols, il faut suivre l'accord de Paris, etc... Donc il faut s'y mettre ! Mais ce qui est dramatique, c'est que l'État chargé de mettre en oeuvre les politiques et la loi ne les respecte pas." "Il faut donner envie aux gens d'enlever leurs voitures de la route et de prendre les transports en commun", assure Sophie Delvo, porte-parole de l'Intercollectif non à l'autoroute A31 bis tronçon nord (INATN). "Et ce n'est pas une nouvelle autoroute qui va permettre ça !"

"Ça va être invivable, on ne pourra pas rester là" - Delphine, habitante de Terville

Des habitants sont aussi venus jusqu'à Thionville pour soutenir le collectif. Delphine habite à Terville, à 200 mètres des tracés évoqués pour la future A31 bis. "J'envisage pas du tout la possibilité qu'il y ait une autoroute de 34 mètres de large tout près de chez moi", explique-t-elle. "On a déjà l'A31 tout près de chez nous. Si on en a une deuxième juste derrière, l'air ne sera plus respirable." Delphine redoute aussi les nuisances sonores."Ça va être invivable, on ne pourra pas rester là", s'inquiète-t-elle. "Ce qu'on apprécie aujourd'hui, c'est le calme de la forêt. Quand on a acheté la maison il y a seize ans on n'avait pas prévu tout ça... En plus, on ne bosse même pas au Luxembourg !"

"Il faut aller plus loin que la concertation, il faut que ce soit de la co-construction", détaille Salvator La Rocca, de Lorraine Nature Environnement. "Nous, nous avons des idées qu'on peut aller piocher dans d'autres régions de France. Il faut aller chercher des solutions d'avenir, pas des solutions d'avant-hier." Il cite par exemple le développement du ferroviaire, l'autopartage, le covoiturage, les transports en commun hors des villes. "Il faut renouveler toutes ces mobilités. On ne peut plus être en retard, il faut être en avance."