Greenpeace veut sensibiliser les clermontois au dossier de la Nationale 88 en Haute-Loire

Le sujet mobilise les opposants depuis plus de trois ans . Une déviation de la Nationale 88 va contourner Saint-Hostien et Le Perthuis. Un nouveau tronçon qui doit permettre d'avoir un trajet uniquement en 2 x 2 voies entre Le Puy et Saint-Etienne. Les opposants dénoncent la disparition de plus de 140 hectares, essentiellement de terres agricoles, et un impact sur 29 exploitations et une centaine d'espèces, végétales ou animales.

Une nouvelle Enquête d'Utilité Publique est en cours. Elle a commencé le 12 juillet et se terminera le 12 août prochain. Le dossier est bien évidemment toujours consultable dans les mairies des quatre communes concernées par le chantier mais l'enquête se fait essentiellement par internet (lien ici ). C'est pour cela que Greenpeace veut aussi sensibiliser les clermontois et les inciter à dire non à distance à ce projet.

Cinq militants de l'ONG ont donc installé au lever du jour ce mercredi matin des banderoles sur la palissade clôturant le chantier de la cathédrale de Clermont. Une action revendicative et artistique puisque les six banderoles portent un texte d'explication ou bien des photos d'une manifestation sur le tracé de la déviation de la N88. Elles ont été réalisées à la main en cyanotype (une technique photographique ancienne et non-toxique).