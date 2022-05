PHOTOS - Grêle dans les Landes : les viticulteurs du Tursan pourraient perdre la moitié de leur millésime 2022

Pascal Lafenetre garde dans son congélateur les grêlons qui ont percé les feuilles de ses vignes ce dimanche soir, à Classun (Landes). Le viticulteur avait déjà perdu 30 % de sa production lors de l'épisode de gel du mois d'avril ; il risque d'en perdre la moitié cette fois. "Les feuilles sont hachées, les quelques grappes qui restaient, déchiquetées. Là c'est encore frais donc la végétation est encore verte mais dans quelques heures les feuilles vont devenir marron, végéter voire mourir", se désole-t-il avant de soupirer : "Le millésime 2022 va être très compliqué pour nous".

Des grêlons de la taille de balles de golf, qu'il garde dans son congélateur. © Radio France - Manon Claverie

L'épisode a été long, près de 30 minutes selon lui, et intense : "Nous étions dans la bergerie, les toitures ont été percées, les gouttières aussi, les voitures sont cabossées, les pare-brise fendus... On ne pouvait rien faire d'autre qu'observer le spectacle et se lamenter", raconte le viticulteur, qui possède près de 20 hectares de vignes.

Un surcoût pour les viticulteurs

La toiture de sa bergerie a été percée. © Radio France - Manon Claverie

Le pare-brise fendu par les grêlons. © Radio France - Manon Claverie

Le palissage des vignes, qu'il allait commencer, risque donc d'être long. Un surcoût de travail, mais aussi de dépenses en traitements pour soigner les maladies qui risquent de s'infiltrer. Il espère que l'État sera au rendez-vous pour aider les viticulteurs. "Après l'épisode de gel de l'année dernière, des enveloppes ont été débloquées. Mais nous n'y avions pas accès parce que la condition était que l'atelier vigne représente au moins 50 % de notre chiffre d'affaires. Or dans le Tursan, la plupart d'entre-nous avons décidé de nous diversifier", regrette-t-il. En plus de ses vignes, Pascal Lafenetre cultive du maïs, du tournesol et du soja, et élève des bovins.

Les branches qui avaient résisté au gel ont été détruites par la grêle. © Radio France - Manon Claverie

Il a fait remonter ce problème d'accès aux aides de l'État à la chambre d'agriculture et à la préfète des Landes, qui visitait son exploitation ce vendredi pour constater les dégâts du gel, deux jours avant l'averse de grêle.