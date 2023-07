Grêle en Isère : le jour d'après est notamment celui des carrossiers

Compte-tenu de la taille des grêlons tombés mercredi 12 juillet au soir en Isère, de la taille "de billes", "d'un but de pétanque", "d'une balle de golf", voire "d'une balle de tennis" d'après ce qu'ont pu rapporter auditeurs de France Bleu Isère et sapeurs-pompiers, il était évident qu'il y aurait des conséquences notamment sur les véhicules garés à l'extérieur. Ça n'a pas manqué. Jeudi matin du côté de Saint-Marcellin, un des premiers secteurs touchés en Isère, le parking de la carrosserie Rabatel ne désemplissait pas.

"C'est la deuxième fois pour moi" - une habitante d'Izeron

En fin de matinée le gérant Grégory Chave indiquait avoir reçu déjà "une bonne cinquantaine de véhicules". Evidemment il est impossible de réparer tout de suite alors on prend les références du modèle de pare-brise nécessaire et un rendez-vous ultérieur, tout en tentant de rassurer. "Aujourd'hui les pare-brises sont des "Triplex", explique Grégory Chave, c'est à dire qu'il y a une feuille de verre, une feuille de plastique et une feuille de verre, donc vous ne pouvez plus le prendre sur les genoux comme avant, explique-t-il, il ne vole plus en éclats". Ce qui, attention, n'est pas le cas souvent des vitres arrières ou latérales. De quoi rassurer Brigitte Chaix, habitante d'Izeron, dont le pare-brise a été fissuré par les grêlons. "C'est ce qui m'inquiète oui parce que je me demande, si on ne me le répare pas tout de suite, si je peux continuer à rouler [...] Là je passe la voie ferrée au ralenti pour ne pas trop secouer...". Brigitte qui perd un pare-brise pour "la deuxième fois" sous l'effet de la grêle. La précédente c'était en 2019 quand un épisode de grêle avait encore plus de dégâts dans le secteur.

Les grêlons tombés mercredi 12 juillet en fin d'après-midi à Saint-Romans (Isère) - Christophe Blanc

Des "dégrêleurs" appelés en renfort

La voiture de Brigitte porte aussi des impacts de grêlons sur le toit. Chez Pierre Arnaud, qui habite Saint-Hilaire-du-Rosier "il y en a même sur les côtés". L'orage n'a pas duré longtemps mais les voitures garées dehors ont souffert sous l'effet de grêlons gros "comme, on va dire, des gros buts pour la pétanque". Un peu plus loin une voiture garée la veille du côté de Saint-Romans présente elle aussi un bel impact sur le pare-brises, "qui est à changer, explique Grégory Chave, là on ne peut rien faire, avec l'effet des fortes températures par exemple la fissure va continuer à grandir". Sur cette voiture également il y a ces marques, comme des petits coups de marteaux, sur la carrosserie. Un gros travail. "On a d'ailleurs les dégrêleurs qui arrivent la semaine prochaine", dit Grégory Chave. Les "dégrêleurs" ? "Ce sont des gens qui sont spécialisés. Ils redressent la tôle sans peindre. Ils ont des techniques, ils ont des appareils bien spécifiques, et ils ressortent les coups".

Sur le toit de cette voiture, les traces laissées par les grêlons... © Radio France - Laurent Gallien

D'abord s'adresser à l'assureur...

Pour la procédure, comme tout le monde n'a pas, heureusement, l'habitude des démarches à effectuer quand la grêle a abimé la voiture, Grégory Chave explique : "La priorité, c'est d'appeler son assureur, de faire la déclaration de grêle, et de venir nous voir après. L'assureur prend votre déclaration en compte, il ouvre un dossier sinistre et les clients passent chez nous. On fait les photos, on fait le chiffrage des dégâts qu'on envoie à l'expert qui a été nommé et après on attaque les réparations". Jeudi en fin de matinée le défile des voitures était a priori loin d'être terminé : "On a eu les assureurs. Pour l'instant les gens sont plus sur les sinistres habitation puisqu'il y a eu des dégâts sur les maisons et après, au fur et à mesure, les voitures vont arriver quand ils vont s'en apercevoir".