Grenoble Capitale Verte Européenne 2022 : l'union sacrée est signée !

La signature de la convention de financement de "Grenoble Capitale Verte Européenne 2022" aura-t-elle la vertu de faire converger les intérêts de toutes les strates d'élus sur le territoire de l'Isère ? C'est le pari, affiché collectivement, ce lundi, sous le beau soleil de la Bastille. Grenoble Capitale Verte, c'est un label attribué par l'Union Européenne, et des actions à venir. Appels à projets, événements (on annonce 200 rendez-vous), 12 thèmes, 54 défis, et, vraisemblablement, la venue du président de la République à Grenoble pour le lancement en janvier.

Et pourtant, un sujet pas si consensuel...

De quoi être au rendez-vous de l'alarme tirée par le GIEC ? Car les chiffres sont têtus : dans les Alpes, le réchauffement va plus vite qu'ailleurs avec 2 degrés de plus en moyenne depuis le début du XXe siècle, contre 1,4° en France ; ainsi que la fonte de 38% de la superficie des glaciers alpins depuis la même période.

Etre au rendez-vous, donc ? D'habitude, ces élus ne s'épargnent pas entre eux : la mairie de Grenoble, la métropole, le département, la région, l'Etat... les médias sont même souvent destinataires de communiqués virulents et de prises de parole des uns contre les autres.

Derniers exemple en date, l'alerte lancée par la Métropole de Grenoble, via la signature de son président d'une tribune sur l'énergie solaire : "l'Etat confisque-t-il les moyens d'agir aux territoires ?" Où quand le maire de Grenoble, Eric Piolle, étrille les ambitions du gouvernement intitulé "France 2030" dans un tweet.

Les signataires de la convention de financement de Grenoble Capitale Verte Européenne © Radio France - Benjamin Bourgine

Unanimité "verte" des signataires

Mais il faut entendre, aussi, cette unanimité affichée ce lundi midi, à la Bastille. Des élus locaux, parlementaires, la ministre et la cheffe de la représentation de l'Union Européenne en France. Tous au diapason de l'écologie. Chacun dans son registre et ses compétences, bien sûr.

Et si cet affichage débouchait sur du concret ? Un plan de financement, déjà. L'Etat pose 4 millions d'euro dans la corbeille "ce n'est pas symbolique", confirme Eric Piolle dans un sourire. Le maire de Grenoble ne boudait pas son plaisir ce lundi de réunir tout ce personnel politique sur le symbole de Grenoble : le belvédère de la Bastille, sous un soleil radieux. "Nous sommes très heureux, a dit le maire de Grenoble, de sceller aujourd'hui ce partenariat avec l'Etat. Vous avez là trois collectivités extrêmement dynamiques depuis le début sur ce titre de capitale verte et nous sommes très heureux de sentir cet élan partagé".

Pour le Conseil Départemental de l'Isère, la vice-présidente Sandrine Martin-Grand, a souhaité mettre en avant des exemples concrets de cette transition écologique. Par exemple ce chantier : "Nous venons de lancer le chantier de la rénovation thermique de l'hôtel du département. Un bâtiment de 10.000 mètres carrés du début des années 80 et qui va connaître une reprise complète de son isolation avec un objectif de réduction de 40% des consommations énergétiques. Nous sommes fiers que cette opération soit la première lancée parmi les grands bâtiments administratifs à Grenoble et je ne doute pas qu'elle inspirera d'autres chantiers."

L'Union Européenne croit en cette distinction portée chaque année par une ville différente. La cheffe de la représentation de l'Union Européenne pour la France, Valérie Drezet-Humez a voulu tout de même y mettre un brin de gravité... le titre de capitale verte, c'est une récompense, mais c'est aussi une responsabilité : "C'est la démonstration que l'Europe peut changer la vie des citoyens européens. J'ai commencé par parler de félicitations et de moments où il faut remercier notamment les équipes qui ont travaillé à ce projet. Je finirai peut-être par une notion de responsabilité. Vous l'avez dit, monsieur le maire, Grenoble, en étant capitale verte européenne pour 2022, devient un ambassadeur, vis-à-vis d'autres villes. Et c'est très important cet essaimage, cet essaimage parmi les pairs, les collectivités, pour qu'ensemble, les objectifs environnementaux et les résultats soient là pour nos concitoyens."

Enfin, la ministre de la transition écologique, Barbara Pompili, voit dans cette distinction européenne pour la région de Grenoble : "Le signe, s'il en fallait encore, qu'à force d'efforts collectifs, il est possible de progresser à pas de géant. Cette récompense est enfin la consécration du fait que Grenoble, en plus d'être une ville et une agglomération où il fait bon vivre peut être et sera une source d'inspiration pour d'autres à l'échelle de toute l'Europe".

Alors cette photo de famille volontariste sur l'écologie ? Effet de communication ou vrai point de départ ? Rendez-vous dans quelques mois.