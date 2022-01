Grenoble capitale verte européenne : et maintenant ?

En présence de la ministre de la Transition écologique, Grenoble a reçu, des mains de son prédécesseur Lathi, le "Green Book" de capitale verte européenne, devenant la seconde ville française après Nantes à obtenir ce titre. Un "honneur", une "reconnaissance", et une "responsabilité", estime Éric Piolle, le maire de la ville, qui promet aussi d'installer "une nouvelle prospérité, qui engendre, qui crée, et non plus une prospérité qui prive, détruit, réduit notre environnement et les personnes". Et sur ces points, il sera surveillé.

Manifestations et prises de parole

Déjà par les manifestants, qui ont défilé hier dans les rues de Grenoble, en marge des festivités. Associations, partis, collectifs : ils étaient un bon millier à réclamer une écologie "sociale et solidaire", allant bien au-delà du simple titre de capitale verte européenne. "C'est bien d'être reconnu, mais ça ne suffit pas. Grenoble développe plein de pistes cyclables, mais à côté de ça, on construit une autoroute ! On veut de vraies actions concrètes, il faut revoir tout le système. Un nouveau centre commercial va s'ouvrir à Neyrpic : c'est anti-écologique ! On veut aussi une agriculture plus humaine et écologique, cesser la robotisation, remettre des paysans dans la nature. Certains revendiquent aussi la gratuité des transports en commun, pour éviter que les gens ne prennent la voiture", demande Justine Solier, du collectif Citoyens pour le climat.

Dans un communiqué, le syndicat Solidaires 38 n'a lui pas mâché ses mots en parlant de ce titre de capitale verte européenne. "Grenoble capitale verte européenne n’est autre qu’une opération de communication en faveur des institutions européennes, des intérêts personnels et carriéristes des dirigeant.es politiques, et au profit du patronat régional. Le sacre de « capitale verte » ne réclame aucun critère objectif ou chiffré, c’est un « concours de beauté » entre 18 villes candidates, et les choix reposent sur des jugements obscurs. Ce titre de « capitale verte » est une supercherie, destinée à masquer l’inaction des pouvoirs publics pour la justice sociale et écologique. Les changements nécessaires réclament des mesures radicales de transformation profonde"

Quatre jeunes activistes se sont aussi exprimés lors de la cérémonie de samedi. Ils ont profité de la visite de la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, pour interpeller, à travers elle, Emmanuel Macron, sur le projet de pipeline de Total en Ouganda. "C'est très bien ce titre pour Grenoble, mais la France finance la plus grande pipeline construite, entre l'Ouganda et la Tanzanie. Les constructions vont commencer, et pour eux, le dérèglement climatique les frappe de plein fouet, et à cause de cette pipeline, des gens ne pourront plus avoir accès à l'eau, sans compter tous ceux qui ont déjà été déplacés à cause de cette pipeline", fustige Camille Etienne, qui a pris la parole au pupitre aux côtés de ses camarades ougandais et allemande.

Camille Etienne a d'ailleurs interpellé la ministre après la cérémonie, sur le projet de pipeline.

Les réponses

Les jeunes activistes ont reçu le soutien d'Éric Piolle, qui, la voix étranglée lors de son discours, leur a assuré de son soutien. "Votre courage nous inspire. Je vous remercie du fond du coeur pour vos engagements, vos batailles, face aux géants qui mettent le monde en miettes. Chaque jour je me lève en pensant à votre génération, à ce désir de justice sociale, de faire vivre une planète si belle.". Il a aussi eu un mot pour les manifestants qui ont défilé dans Grenoble. "Ils ont raison de nous pousser, nous collectivités locales. Nous savons que malgré tout ce que nous avons fait, nous sommes loin d'être à la hauteur de ce qu'il faut pour tenir les engagements de la France à la COP21. Nous devons continuer à avancer avec radicalité et pragmatisme."

La ministre de la Transition écologique Barbara Pompili s'est elle aussi exprimée, commençant son propos par une réponse aux jeunes activistes, leur assurant que la France surveillait de très près Total et son projet de pipeline. "Les jeunes activistes ont raison, il faut qu'on sorte le plus vite possible des énergies fossiles, auxquelles nous sommes addicts depuis 150 ans. Une fois qu'on a dit ça, il faut se donner un chemin pour y arriver. Nous avons une loi qui impose un devoir de vigilance aux multinationales, et la justice française est saisie, pour vérifier si Total respecte les droits environnementaux des personnes dans ces pays. Aujourd'hui, l'Etat français ne soutient pas financièrement ce projet et s'est engagé à sortir du financement des énergies fossiles"

Elle a aussi assuré du soutien de l'État à Grenoble pour cette année de capitale verte européenne. "Notre objectif, à Grenoble et au niveau national, est de verdir profondément nos modes de vie. Nous soutenons Grenoble, avec un financement de 80 millions d'euros pour la rénovation d'une centaine de bâtiments de l'État en Isère, par exemple l'Université Grenoble-Alpes. Nous vous accompagnons pour lutter contre l'artificialisation des sols, avec le "fonds friches", la réhabilitation de la ZAC Rossignol République à Voiron, pour un total d'1,8 million d'euros. Nous soutiendrons sept projets de mobilités dans l'aire grenobloise, pour un total de sept millions d'euros, dont la création d'un téléphérique entre Fontaine et St-Martin Le Vinoux."

Les députés isérois de la majorité, Camille Galliard-Minier, Émilie Chalas, Jean-Charles Colas-Roy, Catherine Kamowski, aux côtés du sénateur Didier Rambaud, ont signé une tribune. Selon eux, Grenoble capitale verte européenne est "un titre mais surtout une promesse qui doivent se porter collectivement", estimant que c'est une "opportunité collective à ne pas manquer face au défi climatique."

Ronan Dantec, sénateur de Loire-Atlantique, a piloté la candidature victorieuse de Nantes 2013

France Bleu : Comment est-on élue capitale verte, c'est un long combat ?

C'est un grand souvenir pour moi. On ne devient pas capitale verte comme ça. C'est un dossier de plusieurs milliers de pages, extrêmement technique, permettant de sélectionner des villes, puis il y a une audition avec un expert, qui pose des questions extrêmement précises. Je me rappelle que le directeur des services s'était rappelé qu'il y avait des travaux à ce moment-là, avec des bouchons, ce qui augmentait le pic de pollution à Nantes. Ensuite il y a un deuxième dossier technique, puis une décision finale de la commission. C'est l'un des plus grands prix de distinction pour les villes européennes. Être la première capitale verte française de l'Europe était une belle fierté nantaise.

Être capitale verte, ce n'est pas un simple label, qu'est-ce qu'on en garde ?

Ca veut dire que sur les questions d'environnement, on a fait le boulot. C'est une belle reconnaissance. C'est logique que Grenoble l'obtienne, car si on regarde sur le climat, les deux villes qui ont le plus avancé dans les années 2000, c'est Nantes et Grenoble, avec les meilleurs résultats en baisse d'émissions de CO2. C'est un prix qui souligne la qualité des politiques publiques dans la durée. Nantes l'a eu d'abord par sa politique transports menée par Jean-Marc Ayrault depuis 1989, avec constance, moyens et volontarisme. On a été la première ville, avec Grenoble et Paris, à aller sur un grand plan climat impliquant des objectifs ambitieux. Il fallait des résultats, et on en avait.

Qu'est-ce qu'il en reste une fois que l'année est terminée ?

A Nantes, il y a eu une complication spécifique nantaise en 2013, c'est le débat sur le projet d'aéroport de Notre-Dame des Landes. Malgré cela, on a réussi à faire communauté en 2013, grâce aux événements et appels à projet, impliquant les associations. Il y avait donc une dynamique avec des acteurs qui se rassemblent malgré leurs désaccords, et surtout, après le titre de capitale verte, on ne peut pas tout se permettre, on doit maintenir un niveau d'excellence sur les questions environnementales, et depuis, Nantes, sur ces questions, reste toujours une ville de référence en Europe.

Pensez-vous que les Nantais s'en sont imprégnés ?

Je ne jurerais pas que tous les Nantais se rappellent de ce titre de capitale verte d'il y a bientôt 10 ans ! Néanmoins, je pense qu'il en reste une idée comme quoi on est une ville de référence sur les enjeux environnementaux. Ca a été un élément de l'attractivité nantaise, ça a renforcé l'image extérieure de Nantes. Autre conséquence : par exemple, si jamais dans la ville, on veut couper un arbre car il est malade, vous avez quelqu'un pour vous dire "vous ne pouvez pas, vous êtes capitale verte, ça ne correspond pas au fait d'être capitale verte". Nantes reste présente sur ces enjeux, nous accueillerons un sommet sur le climat les 7 et 8 mars prochains, et nous inviterons évidemment Grenoble et son maire Éric Piolle !