Grenoble capitale verte : le Conseil scientifique veut "ouvrir le dialogue avec toute la société"

Il existe depuis un peu plus de deux ans, créé à l'origine pour éclairer la décision publique. Le Conseil scientifique, imaginé par la Ville, la Métro et d'UGA (Université Grenoble-Alpes), apparait aujourd'hui au grand jour à la faveur de l'année "Grenoble capitale verte européenne". L'occasion pour cette instance pluridisciplinaire (climat, urbanisme, histoire, économie, etc.) forte de 35 membres issus de l'éco-système grenoblois de la recherche de s'adresser non plus uniquement aux élus, mais aussi au grand public.

Magali Talandier, professeure en urbanisme et présidente du Conseil scientifique © Radio France - Lionel Cariou

"On va proposer des conférences mais aussi des formats plus originaux comme des pièces de théâtre, des expositions, des balades urbaines, détaille Magali Talandier, urbaniste et présidente du conseil scientifique. Avec les chercheurs on va essayer d'ouvrir 'la boite noire' - comme ça peut parfois être perçu - de nos recherches, et de mettre tout ça en débat et après cela on l'espère en action, après 2022."

Un mois, une thématique

"Ce qui nous tient à coeur, explique Magali Talandier, c'est de sortir de ce dialogue auquel on est assez habitué entre les décideurs, les élus, et les scientifiques - c'est une sphère où on a l'habitude de partager nos diagnostics et nos connaissances. Là on a ouvert ce dialogue à toute la société et ça c'est ce que permet aussi 'Capitale Verte'." Chaque mois de 2022, le Conseil mettra en avant un thème en rapport avec l'environnement.

Premier rendez-vous, ce vendredi 14 janvier* avec une conférence retransmise en ligne et intitulée "Changement climatique en territoires de montagne" avec Samuel Morin, contributeur du GIEC et ancien directeur du Centre d'études de la neige, la glaciologue Delphine Six (IGE, Institut des Géosciences de l'environnement, et la députée iséroise Marie-Noëlle Battistel. Autre exemple de rendez-vous, un café-débat le 11 février sur le thème cette fois de la qualité de l'air avec l'épidémiologiste Rémy Slama (INSERM) et la biochimiste Gaëlle Uzu (IGE). D'autres thématiques seront abordées les mois suivants : énergie, mobilité, alimentation, etc.

"Être utiles à la la collectivité territoriale"

Le Conseil scientifique, qui a saisi l'opportunité du label "capitale verte", ne fait pas de 2022 un horizon insiste Thierry Lebel, climatologue et directeur de recherche à l'IRD (Institut de recherche pour le développement). "Ça va nous ouvrir une opportunité pour voir au-delà de ça, en quoi les scientifiques vont pouvoir être utiles à la collectivité territoriale. Je pense que c'est un dialogue qui va se construire ; il peut y avoir un besoin d'expertises sur certains sujets, on a évoqué la qualité de l'air par exemple - il y a quand même à Grenoble de vraies préoccupations. Mais le décideur peut aussi avoir besoin d'éclairages un peu plus large sur les grands enjeux." Reste à savoir si les chercheurs, s'ils sont entendus, seront écoutés sur les enjeux environnementaux...

Ces événements "scientifiques" ne seront précisons-le, qu'une partie de la programmation de "Grenoble capitale verte européenne". Les citoyens, de même que les acteurs associatifs, culturels ou économiques peuvent proposer des choses, insiste Guillaume Thieriot, directeur de l'agence organisatrice. Il table sur "500 à 600" événements tout au long de l'année 2022.

(*) Vendredi 14 janvier, 18h30 : "Changement climatique en territoires de montagne" à l'Hôtel de Ville de Grenoble. Il n'y a plus de places disponibles mais la conférence - comme les autres - sera retransmise sur internet.

LE PROGRAMME DE GRENOBLE CAPITALE VERTE EUROPÉENNE