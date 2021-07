Grenoble : découvrez le nouveau visage de la place Victor-Hugo après plusieurs mois de travaux

Après un peu moins de sept mois, les travaux sur la place Victor-Hugo à Grenoble sont terminés. Avec ce projet, la ville explique vouloir donner plus de place à la verdure, et transformer ce lieu de passage en lieu de partage tout en modernisant le réseaux d’électricité, d’eau potable et d’eaux usées. Un projet de plus d'un million d'euros, indispensable pour la ville de Grenoble.

Un lieu harmonieux

Sur la nouvelle place Victor-Hugo, la municipalité dit n'avoir rien laissé au hasard. Les courbes, les couleurs, le mobilier, tout a été soigneusement étudié. "Sous nos pieds, on est à la jonction entre la partie en béton et la partie sable. Donc là, on va entrer dans une partie du jardin avec des bordures qui délimitent de grands espaces de pelouse. On peut jouer avec ses enfants, s'asseoir, pique-niquer l'été à l'ombre des arbres qui ont été plantés ces dernières années", explique Lucille Lheureux, adjointe à la Culture.

Sur la nouvelle version de la place Victor Hugo, les zones sont délimitées par les sols et non plus des barrières. De plus, de nouveaux bancs ont été installés © Radio France - Nina Valette

Sur cet espace, les barrières autour de la pelouse ont également été retirées. "Ce sont les revêtements de sol qui délimitent l'espace. Visuellement, c'est facile de dire à un enfant, attention, tu restes sur la partie en sable et sur la pelouse, tu ne vas pas plus loin'. On sentait bien qu'on était sur une place typique du XIXe siècle et qu'en même temps, aujourd'hui, les gens avaient besoin et envie de retrouver ces pelouses pour se mettre à l'ombre, pour pique-niquer, pour se rencontrer. C'est fait !", ajoute l'élue.

Ce que confirme Gilles Namur, l'élu chargé de la nature en ville, des espaces publics, de la biodiversité et de la fraîcheur. "Sur une place avec un passé aussi patrimonial, réussi à faire ça tout en gardant un cachet on est fier parce qu'elle est jolie, parce qu'elle répond à nos critères. Elle est en harmonie avec son environnement, avec son patrimoine haussmannien autour et avec les enjeux écologiques de demain, avec les infiltrations d'eau, les matériaux utilisés, les plantations."

En plus de la délimitation sur le sol, et les espaces verts accessibles, la ville a investi dans du nouveau mobilier urbain, sans oublier pour autant l'histoire de Grenoble. "Il y a des nouveaux bancs mais nous avons conservé les anciens bancs patrimoniaux qui ont été rénovés donc on va avoir cette alliance entre le moderne, le contemporain et l'histoire de Grenoble", explique Lucille Lheureux. Des bancs qui entourent désormais de grands jardinières. "On pourra faire varier les plantations d'ailleurs en fonction des saisons, des époques, des modes et des enjeux autour de la biodiversité".