Grenoble : des capteurs en prêt pour mesurer la qualité de l'air que vous respirez au quotidien

Quelle est la qualité de l'air que vous respirez au quotidien chez vous ou dans vos déplacement ? Pour répondre à cette question vous pourrez à partir de lundi, si vous habitez l'agglomération grenobloise, vous faire prêter pendant 15 jours un micro-capteur à l'initiative d'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, l'agence qui surveille la qualité de l'air dans la région.

Le capteur est une sorte de poire blanche en plastique, munie d'un mousqueton qui permet de l'accrocher à un sac ou à une ceinture. Il fonctionne avec une application sur smartphone pour l'enregistrement des données. Son objectif principal est de susciter une prise de conscience selon Stéphane Socquet, directeur de production d'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes.

"On vous dit explorer votre qualité de l'air donc ça peut être _en air extérieur sur un vélo, dans un tramway, en voiture, ça peut être aussi dans votre air intérieur_. Vous allez peut-être avoir des informations sur la bonne ventilation de votre logement, ou lorsque vous aurez des activités particulières, la cuisson, un passage d'aspirateur, vous faites brûler de l'encens, vous avez une cheminée par exemple et vous allez vous demander comment faire baisser ces niveaux de particules".

Le micro-capteur vous est prêté pour 15 jours © Radio France - Louise Buyens

France Bleu Isère a testé pendant une journée de reportage. Julie Cozic, qui fait partie de l'équipe qui a conçu ce capteur, s'est chargé du compte-rendu : "Votre exposition à ce moment-là elle était dans des niveaux plutôt corrects mais il y a des zones sur lesquelles vous avez eu des expositions un peu plus fortes peut-être au passage d'un carrefour où c'est monté au-dessus de 25 microgrammes par mètre cube".

Les résultats des capteurs vont être ensuite analysés, compilés, puis expliqués par des experts lors de réunions de restitutions. Un accompagnement indispensable pour bien comprendre et adapter les bons gestes le cas échéant, notamment pour l'air intérieur. "Une personne par exemple, explique Julie Cozic, qui mesurera un taux plus faible dans son domicile qu'à l'extérieur un jour de pic de pollution pourrait être tentée de ne pas aérer. Sauf que là on ne mesure que les microparticules et dans un air intérieur il y a aussi des composés organiques volatiles et ça reste primordial d'aérer, aux moments les plus opportuns".

Le niveau de votre exposition aux particules fines est consultable sur votre smartphone © Radio France - Antonin Kermen

Toutes les mesures seront ensuite publiées sur le site internet de l'opération, qui prévoit également la pose de 15 capteurs fixes dans l'agglomération grenobloise. Des opérations similaires sont menées à Lyon et Clermont-Ferrand. Pour s'inscrire c'est à partir du 21 septembre sur le site captothèque.fr .