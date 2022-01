EN DIRECT - Grenoble devient officiellement capitale verte européenne

L'essentiel

Grenoble est la deuxième ville française à devenir capitale verte européenne. Elle succède, ce samedi 15 janvier, à Lathi, dans un contexte sanitaire évidemment compliqué. La ville finlandaise remettra le "Green book" à la capitale des Alpes, lors d'une cérémonie en comité restreint, mais retransmise en direct par visioconférence. L’Escape Game prévu ce samedi jusqu'à 16h dans toute la ville est maintenu, sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire. Le temps de dialogue citoyen européen initialement prévu de 14h à 15h au Grand Théâtre aura lieu en visioconférence. Le grand spectacle sur la Bastille ainsi que les déambulations festives et artistiques sont quant à eux reportés. La ministre de la Transition écologique Barbara Pompili est attendue pour lancer les festivités à 17h, en présence d'Eric Piolle (maire de Grenoble), Christophe Ferrari (président de Grenoble-Alpes Métropole), Jean-Pierre Barbier (président du Département de l’Isère), Pekka Timonen (maire de Lahti), Virginijus Sinkevičius (Commissaire européen à l’environnement, la pêche et les océans), et d'Olga Algayerova, Secrétaire exécutive de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe.

Des célébrations qui ne feront pas l'unanimité, car plusieurs associations (Together For Earth Grenoble, Solidaires Isère, Alternatiba Grenoble, Attac Isère) et la Confédération paysanne de l'Isère appellent à manifester, à partir de 14h, au départ du parc Paul-Mistral, "pour une écologie sociale et populaire". Selon eux, "le gouvernement soutient cet événement alors que sa politique écologique a été calamiteuse tout au long du quinquennat. D'ailleurs, si on compare le budget accordé par l’État à cet évènement (quatre millions d'euros), il sera presque cent fois inférieur au budget du chantier d'élargissement de l'A480, une des principales inepties écologiques de la cuvette grenobloise. Alors que l'urgence climatique se fait de plus en plus sentir, on a là une bonne illustration de l'importance réelle accordée à l'écologie." Les manifestants veulent "de grands changements d'organisation sociale et économique (...) et d'une société basée sur le sens des responsabilités face au défi climatique et plus de justice sociale."

